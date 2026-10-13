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Peste 1.000 de credincioși au avut nevoie de îngrijiri medicale la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Jandarmii anunță că timpul de așteptare a scăzut

Peste 1.000 de credincioși au avut nevoie de îngrijiri medicale la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Jandarmii anunță că timpul de așteptare a scăzut
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Jandarmeria din Bacău a făcut bilanțul primelor cinci zile de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Peste 1.000 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar timpul de așteptare s-a dovedit a fi mai mic, comparativ cu anii anteriori.

Bilanțul evenimentelor produse la pelerinajul de Sfânta Parascheva a fost realizat chiar înaintea zilei de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, atunci când autoritățile estimează o creștere a numărului de enoriași.

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Jandarmii băcăuani raportează că 1.023 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și îi avertizează pe credincioși să se informeze legat de condițiile meteorologice și să acorde o atenție sporită stării lor de sănătate. Până în prezent, autoritățile spun că timpul de așteptare a fost în scădere, comparativ cu anii anteriori.

„Mulțumim tuturor structurilor participante pentru profesionalismul și sprijinul acordat în gestionarea acestei misiuni, precum și pelerinilor pentru înțelegerea, răbdarea și comportamentul responsabil manifestat pe parcursul acestor cinci zile“, au mai transmis autoritățile.

Pelerinajul a început joi, 8 octombrie, iar credincioșii continuă să ajungă la Iași în zilele premergătoare hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, sărbătorit miercuri, 14 octombrie.

Ce trebuie să știe pelerinii care ajung la Iași

Cei care merg la pelerinaj sunt sfătuiți să aibă asupra lor apă și alimente, să poarte haine adaptate condițiilor meteorologice și să se asigure că telefoanele mobile sunt încărcate. Pe întreaga perioadă a pelerinajului vor fi actualizate informațiile privind poziția capătului rândului. Preoți, voluntari și forțe de ordine vor fi prezenți pe traseu pentru a-i îndruma pe credincioși și pentru a gestiona fluxul mare de persoane.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile au stabilit un culoar unic de acces către zona în care sunt așezate moaștele. Traseul trece pe străzile Arhitect G.M. Cantacuzino, Iordache Lozonschi, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei, Morilor, Alexandru Ipsilanti Vodă, Sfântul Andrei, Iancu Bacalu și Bulevardul Regele Ferdinand I al României.

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