Iată ce au mâncat clujenii, după ce au văzut prețurile uriașe de la Târgul de Crăciun 2025. Imaginile au devenit virale și sunt mai mult decât grăitoare.

Vineri seara, pe 21 noiembrie, clujenii au mers să vadă Targul de Crăciun, acesta fiind, în mod traditional, locul unde oamenii se adună pentru mirosul de vin fiert, luminițe și sentimentul festiv. Doar că, anul acesta, prețurile uriașe i-au alungat pe oameni din piață și au ales să mănânce în altă parte.

Astfel, după ce au vizitat Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca, sute de clujeni au făcut coadă și s-au înghesuit la fast-food-ul KFC din Piața Unirii.

Astfel, clujenii înfometați au fugit din Piata Unirii pentru a lua masa la fast-food, acolo unde preturile sunt mai mult decât decente, spre deosebire de preparatele la suprapreț din cadrul târgului.

În vreme ce Piața Unirii vibra de lumini și colinde, agitația reală se mutase, de fapt, la tejgheaua de la fast-food, acolo unde angajații făceau față cu greu valului de clienți care căutau o alternativă practică la mâncare și mai suportabilă la portofel.

Fenomenul transmite un mesaj clar însă: magia Crăciunului e minunată, dar nu suficientă cât să justifice prețuri astronomice. Astfel, clujenii pragmatici și atenți la buzunar, au hotărât rapid cine merită să le ia banii într-o seară rece de noiembrie.

Prețuri mari au fost semnalate și la Târgul de Crăciun de la Craiova. Iată cât costă acolo o porție de mămăligă cu brânză, spre exemplu.

