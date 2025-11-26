Prima pagină » Actualitate » Scandalul continuă. Târg de sărbători organizat ilegal pe terenul retrocedat din Parcul IOR. Amendă drastică pentru organizatori

Scandalul continuă. Târg de sărbători organizat ilegal pe terenul retrocedat din Parcul IOR. Amendă drastică pentru organizatori

26 nov. 2025, 13:49, Actualitate
Scandalul continuă. Târg de sărbători organizat ilegal pe terenul retrocedat din Parcul IOR. Amendă drastică pentru organizatori
Terenul retrocedat din Parcul IOR. Foto: Facebook/Prietenii parcului IOR

Mult disputatul Parc IOR din sectorul 3 este în centrul unui nou scandal. Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 a sancționat cu 10.000 de lei organizatorii unui târg de sărbători improvizat exact pe suprafața retrocedată din zona Parcului Alexandru Ioan Cuza (IOR).

Organizatorii târgului de iarnă au început ridicarea unei construcții metalice fără autorizație de construire, fiind amendați de autorități, scrie Mediafax. Așa cum se știe, o porțiune însemnată a parcului IOR a fost incendiată intenționat, în ultimii 10 ani, pentru a se schimba regimul juridic al terenului.

Terenul retrocedat găzduiește un târg fără avize și autorizație de construire

Potrivit Poliției Locale Sector 3, în urma verificărilor efectuate în teren de către polițiștii din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții, a fost constatată demararea lucrărilor la o structură metalică destinată unui așa-numit „târg de Crăciun/parc de distracții”. Lucrările se derulau fără o autorizație de construire emisă conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și fără avizele și acordurile necesare pentru organizarea unui eveniment de acest tip.

Pe lângă sancțiunea contravențională, au fost dispuse măsuri de oprire a lucrărilor și obligația desființării construcției neautorizate, în condițiile legii. În egală măsură, organizatorii au fost somați să nu înceapă niciun fel de activități comerciale sau de divertisment până la intrarea completă în legalitate. Adică prin obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Zona retrocedată din Parcul IOR, aprig disputată și incendiată

Suprafața unde se pregătea târgul de sărbători face parte dintr-un teren de aproximativ 12 hectare retrocedat în condiții suspecte în anul 2005 din Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR).

Terenul este situat între bulevardele Liviu Rebreanu, Nicolae Grigorescu, strada Constantin Brâncuși și malul lacului, în imediata vecinătate a Parcului IOR. Lotul a ajuns în proprietatea Mariei Cocoru, în urma unui proces de retrocedare viu contestat de societatea civilă și de o parte a autorităților.

Mai multe instituții fac anchetă în acest punct sensibil al Capitalei

  • Prefectura Capitalei a atacat în instanță retrocedarea, un raport oficial indicând posibile semnături false și aplicarea greșită a legii în procedura de restituire;
  • DNA investighează modul în care a fost retrocedată suprafața, ca urmare a plângerilor formulate de cetățeni și organizații civice;
  • Pe teren au avut loc repetate defrișări și incendieri ale vegetației, sancționate de autoritățile de mediu cu amenzi de ordinul milioanelor de euro și cu obligația refacerii stratului vegetal.

De notat că tăierile ilegale au loc în zona Bulevardului Nicolae Grigorescu nr. 18. Autoritățile au aplicat amenzi totale de 245.000 de lei pentru defrișarea fără aviz a 40 de arbori. Anterior, mandatarii terenului au mai primit amenzi pentru nerespectarea măsurilor impuse, precum și pentru refuzul de a prezenta documentele solicitate de autorități.

