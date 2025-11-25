Indignare în rândul iubitorilor de mămăligă cu brânză. Cât costă o porție din celebrul preparat la Târgul de Crăciun din Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova nu este doar o atracție turistică, ci un punct gastronomic care reprezintă tradiție locală, dar și națională. Prețurile percepute pentru mâncare nu sunt tocmai mici. Un bărbat și-a exprimat indignarea după ce a plătit o sumă uriașă pentru o porție de mămăligă cu brânză.

Ce preț are mămăliga cu brânză la Târgul de Crăciun din Craiova

Postarea bărbatului despre prețurile de la Târgul de Crăciun au stârnit un val de indignare în rândul internauților. Mulți au criticat prețurile ridicate, având în vedere că preparatul pe care l-a cumpărat este unul cât se poate de simplu, făcut cu unul dintre cele mai accesibile ingrediente.

Vizitatorul Târgului de Crăciun din Craiova a făcut haz de necaz. A povestit șocul pe care l-a avut atunci când, la căsuța cu mâncare, a văzut că 100 de grame din preparatul tradițional se vinde cu nu mai puțin de 8 lei. În total, pofta de mămăligă cu brânză l-a costat 26 de lei.

„Am fost azi la Târgul de Crăciun din Craiova și am descoperit minunea gastronomică a iernii: mămăliga de 26 de lei. Da, ai citit bine. Mămăligă cu brânză cât o palmă, dar cu preț de-ți tremură cardul. Cred că am mâncat singura mămăligă din viața mea care a costat cât două meniuri de prânz”, a scris bărbatul pe Facebook.

Cu ce propunere ironică a venit bărbatul

Cum administrația locală a investit sume uriașe pentru ca târgul să se ridice la standardele unuia „modern”, vizitatorul consideră că și turiștii s-au adaptat și au dus mâncarea tradițională la rand de artă. Totul este atent cântărit, iar experiența gastronomică este asigurată de cantitățile ideale de mămăligă, în raport cu brânza.

„M-am uitat la ea pe tăviță și mi-a venit să o întreb: «Auzi, mămăligo… tu ești mâncare tradițională sau operă de artă taxată corespunzător?».

Dar, na… Craiova e oraș modern. Aici nu mai mănânci, aici «trăiești experiențe gastronomice premium», cu gramaj strict controlat ca să nu primești prea mult din greșeală.

[…] Dacă ajungeți la târg, nu ratați mămăliga de lux. Poate la anul îi pun și etichetă: «ATENȚIE! PRODUS PREMIUM. SE POATE ACHITA ȘI ÎN RATE»”, a încheiat bărbatul postarea.

