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Ce condiţii au social democraţii ca să susţină Guvernul Luca Niculescu. Biroul Permanent Național al PSD l-a mandatat pe Sorin Grindeanu să negocieze. În paralel, PSD se pregătește și de anticipate

Luiza Dobrescu
Ce condiţii au social democraţii ca să susţină Guvernul Luca Niculescu. Biroul Permanent Național al PSD l-a mandatat pe Sorin Grindeanu să negocieze. În paralel, PSD se pregătește și de anticipate
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Biroul Permanent Național (BPN) al PSD l-a mandatat, luni, pe Sorin Grindeanu să negocieze cu Luca Niculescu condițiile în care social democrații ar susține noul Cabinet. Totodată, BPN al PSD a decis ca o echipă formată din liderii de grup din Parlament şi Marian Neacșu să se ocupe de legislaţia electorală care priveşte alegerile anticipate.

Va fi trimisă de asemenea, o ⁠adresă în teritoriu prin care să se solicite informări despre toate problemele legate de finanţare, până la sfârşitul anului, restanţe, situaţia colectării, locuri de muncă pierdute, firme în faliment etc.

Surse din PSD spun că liderul social democraţilor, Sorin Grindeanu, ar susține că „pentru participarea PSD în Guvern este nevoie de îndeplinirea a două lucruri minimale şi de bun simţ”.

Prima dintre acestea ar ţine de  „programul de guvernare, care trebuie să reflecte măsurile economice și sociale social-democrate care să schimbe actuala direcție greșită a țării”, iar cea de-a doua „ține de o majoritate transparentă care să fie implicată activ în actul de guvernare, și nu doar una de conjunctură care doar să dea un vot pentru învestirea Guvernului”.

Claudiu Manda spune că sunt şanse de 50%-50% ca să fe alegeri anticipate

La rândul său, secretarul general al PSD, Claudiu Manda,  a spus că „având în vedere că există șanse 50%-50% ca acest guvern să fie învestit, a cerut partidului să se pregătească serios inclusiv pentru alegeri anticipate”.

Manda a mai cerut încă două lucruri: o echipă politică formată din liderii de grup și Marian Neacșu care să se ocupe de legislația legată de organizarea alegerilor anticipate; precum şi o listă care să fie trimisă în teritoriu, pentru a inventaria problemele legate de investițiile blocate, datorii, necesar de finanțare până la sfârșitul anului, sumele încasate la bugetele locale care sunt mai mici, deși Bolojan a triplat taxele, locurile de muncă pierdute, firmele care au dat faliment etc”.

De asemenea, acesta a mai subliniat că „PSD se află pe un trend ascendent, iar acest lucru reflectă inclusiv faptul că românii au înțeles de ce partidul a decis să pună capăt unei guvernări care ducea România într-o direcție greșită”.

Marin Neacşu: „Situaţia nu e deloc roză”

În aceeaşi şedinţă de luni, de la PSD, deputatul Marian Neacșu a declarat că  „nu as ști să vă spun ce situație este mai complicată acum- cea politică sau cea economică. Din păcate, avem doar date parțiale și am dori să știm situația reală a finanțelor publice”.

„Cert este că situația nu este deloc roză, chiar dacă s-au lăudat cu un deficit de 2.89% la sfârșitul lunii august și avem o țintă de deficit de 6,2% până la final de an. Pare că există suficient spațiu , dar nu este deloc așa!
Din 62 de miliarde plăți pentru datorii și dobânzi, până la final de august se plătiseră 48 de miliarde.
Apoi, se pregătește o ieșire pe piese pentru un necesar de 15 miliarde, dar care nu va fi de succes dacă nu avem Guvern.
În plus, sunt facturi neemise- nu știm valoarea lor totală pentru a vedea nevoia reală de finanțare.
Nu avem nici o situație pentru proiectele rămase nefinanțate prin PNRR și sumele necesare pentru finalizarea lor”, mai spun aceleaşi surse din PSD.

Social democraţii consideră că este o problemă comună a tuturor partidelor să găsească o seluţie comună pentru ieşirea din criză.

Luni are loc la sediul PSD o întrunire a Comitetului Naţional Politic care va decide dacă susţine Guvernul Luca Niculescu.

Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma următorul Guvern cu puteri depline, a intrat pe ultima sută de metri a negocierilor cu liderii partidelor parlamentare pentru obținerea celor minimum 233 de voturi necesare care îi vor permite să șe așeze în fruntea noului Executiv. Fostul ambasador al României la Paris a declarat că intenționează să depună joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniștri. Cu alte cuvinte, în ultima zi din cele 10 pe care, conform Constituției, le are la dispoziție pentru a cere oficial votul de încredere.

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