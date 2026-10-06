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Ce condiții pun liberalii pentru susținerea Guvernului Niculescu. Oana Gheorghiu: Votul PNL pentru Luca Niculescu nu vine pe simpatie, ci pe program și miniștri

Ce condiții pun liberalii pentru susținerea Guvernului Niculescu. Oana Gheorghiu: Votul PNL pentru Luca Niculescu nu vine pe simpatie, ci pe program și miniștri
Vicepremierul Oana Gheorghiu. Sursa foto: gov.ro
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Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu (PNL) a declarat că liberalii așteaptă programul de guvernare și echipa de miniștri, pe care premierul desemnat Luca Niculescu le va prezenta, înainte de a se pronunța cu privire la un vot în Parlament.

Aceasta a subliniat, la Digi24, că Niculescu este „un intelectual, care va trata această misiune cu multă seriozitate”, dar, în același timp, „votul de învestitură nu se dă unui om, ci se dă unui guvern și unui program de guvernare”.

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Ce așteptări au liberalii

Întrebată dacă Luca Niculescu va trece de Parlament, Oana Gheorghiu nu a dorit să ofere un pronostic, spunând că „socoteala voturilor” va fi făcută după ce programul de guvernare și echipa de miniștri vor fi analizate atent de PNL.

Presedintele Romaniei, primeste delegatia Partidului National Liberal (PNL), in cadrul consultarilor oficiale desfasurate la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat la functia de prim-ministru, in Bucuresti, joi, 17 septembrie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

„Eu îl cunosc pe Luca Niculescu, e un om serios, un intelectual și cred că va trata această misiune cu multă seriozitate. Dar voturile nu se strâng pe un nume, se strâng pe un program și pe o echipă. În ceea ce privește PNL, așa cum și președintele partidului a declarat, vom sta la masă, vom discuta, vom analiza dialogul, însă nu înseamnă participarea la guvernare sau un vot în alb.

Trebuie să ne asigurăm că este o echipă și că este un program care într-adevăr își propune să continue reformele și să țină deficitul sub control”, a declarat vicepremierul interimar Oana Gheorghiu pentru sursa citată.

PNL așteaptă reacția PSD

„Vom avea o întâlnire cu premierul desemnat”, a completat aceasta. Vicepremierul a fost întrebat, concret, dacă PNL ar vota un guvern condus de Luca Niculescu, din care să facă parte și miniștri PSD.

„Așa cum am spus, înainte de a lua această decizie, este nevoie să înțelegem care este programul și care este echipa. După ce vom avea toate aceste informații, va exista o decizie a partidului în biroul politic. Nu vrem să facem presupuneri, să vorbim, să ne poziționăm pe zvonuri. Trebuie să vedem concret, cred că este cea mai constructivă situație în care Partidul Național Liberal poate să acționeze. Vedem despre ce e vorba, vedem care este programul, vedem care este echipa. Cred că așa este responsabil să să procedăm”, a detaliat Oana Gheorghiu.

Liberala a declarat, de asemenea, că va fi importantă și orientarea celorlalte partide. în special „trebuie să vedem ce fac și PSD și celelalte partide, care va fi decizia lor”.

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Foto: Facebook/Luca Niculescu

„Votul de învestitură se dă unui program de guvernare”

În intervenția sa, vicepremierul a subliniat că, deși are o opinie excelentă despre diplomat, prioritară va fi valoarea progamului său de guvernare.

„Personal, eu cred că omul Luca Niculescu este un profesionist, este un intelectual, este un om onest, dar votul de învestitură nu se dă unui om, ci se dă unui guvern și unui program de guvernare. Nu putem să vorbim în acest moment despre un vot doar pentru că există o nominalizare. Pentru a putea anticipa ce se va întâmpla avem nevoie de mai multe informații și probabil că în zilele următoare vom avea un program de guvernare și vom avea propuneri pentru o echipă de miniștri”, a conchis Oana Gheorghiu.

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