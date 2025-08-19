Prima pagină » Actualitate » Ce economie se face cu OUG-ul pe PNRR. Pîslaru: „Discutăm de sume care depășesc 25 de miliarde de euro”

Bianca Dogaru
19 aug. 2025, 13:31, Actualitate
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat în cadrul briefingului de la finalul ședinței de Guvern că prin noua Ordonanță de Urgență, România va face o economie de peste 25 de miliarde de euro.

Dragoș Pîslaru a afirmat în cadrul conferinței că noul Guvern a găsit un PNRR cu o supracontractare de la 27,5 miliarde de euro la 47,4 miliarde de euro. Astfel, potrivit ministrului, noua Ordonanță are drept scop „buna gospodărie a banului public, eficientizarea folosirii fondurilor europene și transparentizarea”.

Întrebat despre economia care se poate face pe Planul Național de Redresare și Reziliență prin intermediul noii Ordonanțe de Urgență, Dragoș Pîslaru a susținut că „rămânem cu 21,5 miliarde pe PNRR”.

„În acest moment vă pot spune că rămânem cu 21,5 miliarde pe PNRR și suma totală a contractelor era 47,4 miliarde, doar făcând o diferență, discutăm de sume care depășesc 25 de miliarde de euro. Nu știm care pică pentru că nu s-a început nimic și ce sume sunt la proiectele peste 30% și sunt în proiectele care intră în PNRR și vor fi terminate anul viitor,” a declarat ministrul lnvestițiilor și Proiectelor Europene.

Surse foto: Captură video

