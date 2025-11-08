Ce este „AURUL ROȘU”. O familie din Vrancea a dat lovitura cu această plantație: vinde 1 kg cu peste 150.000 de lei

Nu mulți oameni știu ce este „aurul roșu”, dar o familie din Vrancea a reușit să transforme o simplă pasiune într-o afacere profitabilă. Cultivă una dintre cele mai prețioase plante din lume și acum se felicită pentru alegerea făcută.

Și are și de ce pentru că un singur kilogram din această plantă se vinde cu peste 150.000 de lei.

Cel mai valoros condiment de pe glob

„Aurul roșu”, sau șofranul, este considerat cel mai valoros condiment de pe glob. Dorina și Claudiu Boubătrân îl cultivă pe o suprafață de doar 1.000 de metri pătrați. Au înființat această plantație în speranța că le va aduce venituri considerabile, iar calculele lor nu au fost înșelate.

Un kilogram de șofran poate ajunge la un preț de peste 150.000 de lei, adică echivalentul a aproape 30.000 de euro. Șofranul se vinde la gram, cu prețuri cuprinse între 20 și 30 de euro. Pentru un gram de șofran sunt necesare aproximativ 1.500 de flori.

Prețul ridicat nu este deloc întâmplător – recoltarea și prelucrarea șofranului se fac exclusiv manual, cu o atenție extremă pentru detalii.

„Am achiziționat bulbi aduși din Spania și am început să plantăm. Procesul de plantare este unul dificil, pentru că totul se face manual”, explică Claudiu Boubătrân, producătorul din Vrancea.

După recoltare, stigmatele florilor de „Crocus sativus” sunt uscate cu grijă. Această etapă e foarte importantă deoiarece păstrează aroma, culoarea intensă și proprietățile excepționale ale condimentului.

„Un șofran bun, natural, de calitatea întâi, valorează între 20 și 30 de euro gramul. Trebuie cam 1.500 de flori ca să ajungem la un singur gram”, dezvăluie Dorina Boubătrân.

Pentru familia Boubătrân, cultivarea șofranului a fost, la început, o simplă curiozitate, dar în cinci ani s-a transformat într-un proiect solid, care le-a schimbat complet viața.

Pe lângă producția de șofran, Claudiu visează acum să ducă afacerea la un alt nivel – își propune o colaborare cu viticultorii din zonă.

„În Vrancea sunt foarte mulți producători de vinuri și mi-aș dori să colaborez cu cineva ca să aducem ceva ce nu mai există în lume – vinurile noastre de calitate combinate cu luxul și delicatețea șofranului”, își dezvăluie ambiția Claudiu Boubătrân.

Plantația de șofran din Vrancea este dovada că perseverența pot transforma o simplă idee într-o afacere de succes.

