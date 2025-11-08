Prima pagină » Actualitate » Ce este „AURUL ROȘU”. O familie din Vrancea a dat lovitura cu această plantație: vinde 1 kg cu peste 150.000 de lei

Ce este „AURUL ROȘU”. O familie din Vrancea a dat lovitura cu această plantație: vinde 1 kg cu peste 150.000 de lei

08 nov. 2025, 12:58, Actualitate
Ce este „AURUL ROȘU”. O familie din Vrancea a dat lovitura cu această plantație: vinde 1 kg cu peste 150.000 de lei
O familie din Vrancea a dat lovitura cu această plantație: vinde 1 kg cu peste 150.000 de lei

Nu mulți oameni știu ce este „aurul roșu”, dar o familie din Vrancea a reușit să transforme o simplă pasiune într-o afacere profitabilă. Cultivă una dintre cele mai prețioase plante din lume și acum se felicită pentru alegerea făcută.

Și are și de ce pentru că un singur kilogram din această plantă se vinde cu peste 150.000 de lei.

Cel mai valoros condiment de pe glob

„Aurul roșu”, sau șofranul, este considerat cel mai valoros condiment de pe glob. Dorina și Claudiu Boubătrân îl cultivă pe o suprafață de doar 1.000 de metri pătrați. Au înființat această plantație în speranța că le va aduce venituri considerabile, iar calculele lor nu au fost înșelate.

Un kilogram de șofran poate ajunge la un preț de peste 150.000 de lei, adică echivalentul a aproape 30.000 de euro. Șofranul se vinde la gram, cu prețuri cuprinse între 20 și 30 de euro. Pentru un gram de șofran sunt necesare aproximativ 1.500 de flori.

Prețul ridicat nu este deloc întâmplător – recoltarea și prelucrarea șofranului se fac exclusiv manual, cu o atenție extremă pentru detalii.

„Am achiziționat bulbi aduși din Spania și am început să plantăm. Procesul de plantare este unul dificil, pentru că totul se face manual”, explică Claudiu Boubătrân, producătorul din Vrancea.

După recoltare, stigmatele florilor de „Crocus sativus” sunt uscate cu grijă. Această etapă e foarte importantă deoiarece păstrează aroma, culoarea intensă și proprietățile excepționale ale condimentului.

„Un șofran bun, natural, de calitatea întâi, valorează între 20 și 30 de euro gramul. Trebuie cam 1.500 de flori ca să ajungem la un singur gram”, dezvăluie Dorina Boubătrân.

Pentru familia Boubătrân, cultivarea șofranului a fost, la început, o simplă curiozitate, dar în cinci ani s-a transformat într-un proiect solid, care le-a schimbat complet viața.

Pe lângă producția de șofran, Claudiu visează acum să ducă afacerea la un alt nivel – își propune o colaborare cu viticultorii din zonă.

„În Vrancea sunt foarte mulți producători de vinuri și mi-aș dori să colaborez cu cineva ca să aducem ceva ce nu mai există în lume – vinurile noastre de calitate combinate cu luxul și delicatețea șofranului”, își dezvăluie ambiția Claudiu Boubătrân.

Plantația de șofran din Vrancea este dovada că perseverența pot transforma o simplă idee într-o afacere de succes.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Țăranii dintr-un sat din Vrancea s-au îmbogățit cultivând acest CONDIMENT. Un kilogram se vinde și cu 100.000 de lei

„Sceptrul regelui”, cea mai SCUMPĂ îngheţată din Italia. Cât costă și ce conține acest produs de lux, care se prepară numai la comandă

Citește și

INEDIT Cât plătești pentru o porție de varză călită cu ciolan la restaurantul lui Florin CĂLINESCU, din București
12:07
Cât plătești pentru o porție de varză călită cu ciolan la restaurantul lui Florin CĂLINESCU, din București
EXCLUSIV Apa trece, bacteriile rămân în „comuna bogaților”. DSP Ilfov a descoperit că apa de la robinet din Corbeanca este contaminată. Cetățenii cer lămuriri pe Facebook, dar sunt ignorați de primar: „E foarte grav, otravă!”
11:34
Apa trece, bacteriile rămân în „comuna bogaților”. DSP Ilfov a descoperit că apa de la robinet din Corbeanca este contaminată. Cetățenii cer lămuriri pe Facebook, dar sunt ignorați de primar: „E foarte grav, otravă!”
INEDIT BLACK FRIDAY 2025 | Românii au cumpărat inclusiv porci „în viu” și lingouri de aur. Ce produse s-au aflat pe primele 3 locuri
11:10
BLACK FRIDAY 2025 | Românii au cumpărat inclusiv porci „în viu” și lingouri de aur. Ce produse s-au aflat pe primele 3 locuri
APĂRARE Armand Goșu: „Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut”. AVERTISMENTUL istoricului asupra vulnerabilității Moldovei
11:02
Armand Goșu: „Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut”. AVERTISMENTUL istoricului asupra vulnerabilității Moldovei
DEZVĂLUIRI Legături nebănuite între scandalul „Georgescu – Hanț” și „Cei trei tenori” din IAȘI
10:38
Legături nebănuite între scandalul „Georgescu – Hanț” și „Cei trei tenori” din IAȘI
RELIGIE Ce nu este bine să faci de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pe 8 noiembrie. RUGĂCIUNEA care trebuie rostită în această zi sfântă
09:59
Ce nu este bine să faci de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pe 8 noiembrie. RUGĂCIUNEA care trebuie rostită în această zi sfântă
Mediafax
Șofer român, reținut pentru omor calificat după ce a provocat moartea a 6 migranți în Bulgaria
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Mediafax
Pfizer câștigă licitația de 10 miliarde de dolari pentru Metsera, în timp ce Novo se retrage
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii și secrete de stat. Dezvăluirile unui fost agent CIA
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Indiferent de opțiunea politică, se pare că oamenii care votează trăiesc mai mult
RĂZBOI „Umbrela” aeriană defensivă a Ucrainei, în fața unui alt EXAMEN. Rusia aruncă în luptă și mai multe avioane de vânătoare-bombardament Suhoi-34. „Liniile de producție ale aviației rusești rămân active, în ciuda sancțiunilor”
12:00
„Umbrela” aeriană defensivă a Ucrainei, în fața unui alt EXAMEN. Rusia aruncă în luptă și mai multe avioane de vânătoare-bombardament Suhoi-34. „Liniile de producție ale aviației rusești rămân active, în ciuda sancțiunilor”
NEWS ALERT Anularea prezidențialelor din România produce efecte. UE construiește un centru pentru combaterea „dezinformării” din partea Rusiei și Chinei
11:48
Anularea prezidențialelor din România produce efecte. UE construiește un centru pentru combaterea „dezinformării” din partea Rusiei și Chinei
VIDEO Ion Cristoiu: De ce noi, românii, trebuie să aflăm ce-au discutat Nicușor Dan și Volodomir Zelenski doar de la președintele Ucrainei?
11:45
Ion Cristoiu: De ce noi, românii, trebuie să aflăm ce-au discutat Nicușor Dan și Volodomir Zelenski doar de la președintele Ucrainei?
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Atunci când americanii au retras trupele trimise pe relația bilaterală, situația este DEZASTRUOASĂ
10:45
Valentin Stan: Atunci când americanii au retras trupele trimise pe relația bilaterală, situația este DEZASTRUOASĂ
ANALIZĂ Europa „divorțează” energetic de Moscova. The Insider: „Rusia mai are o PROBLEMĂ, Turcia reprezintă cea mai mare parte a profiturilor Gazprom din operațiunile europene. Acest lucru nu va dura”
10:42
Europa „divorțează” energetic de Moscova. The Insider: „Rusia mai are o PROBLEMĂ, Turcia reprezintă cea mai mare parte a profiturilor Gazprom din operațiunile europene. Acest lucru nu va dura”
SPORT Costel Gâlcă avertizează înainte de Rapid – FC Argeș: „Nu suntem siguri de play-off”
10:38
Costel Gâlcă avertizează înainte de Rapid – FC Argeș: „Nu suntem siguri de play-off”