Ce este regula BANCOMATULUI, de fapt. Ziua în care nu trebuie să scoți bani de la ATM.

Ce este regula BANCOMATULUI, de fapt

Cu toții avem obiceiuri financiare, fie că vorbim despre datorii sau economii. Când vine vorba de retragerea unei sume de bani de la bancomat, momentul ales poate face diferența dintre o tranzacție „brici” și una cu probleme, scrie b1tv.ro.

Experții fac referire la o regulă mai puțin știută, dar foarte importantă, regula bancomatului.

Potrivit acesteia, există anumite zile în care este mai bine să eviți retragerile mari de numerar de la ATM.

Cea mai proastă zi în care poți scoate bani de la bancomat este vinerea, mai ales pentru sumele mari.

Potrivit lui Bhavin Swadas, expert financiar și CEO la Squeal My Deal, vinerea este cea mai puțin potrivită pentru a retrage o sumă mare de numerar de la bancomat.

Vinerea coincide cu închiderea operațiunilor bancare pentru week-end, astfel încât eventualele probleme vor fi rezolvate de abia luni.

Potrivit lui Swadas, cele mai multe bănci nu pot procesa revizuiri interne, verificări ale conformității și unele transferuri bancare decât în următoarea zi lucrătoare.

Astfel, dacă tranzacția este semnalată ca fiind suspectă sau dacă apar probleme de ordin tehnic, există riscul să nu ai acces la bani până luni.

O asemenea întârziere poate fi devastatoare, în unele situații de criză.

Când este cel mai potrivit să scoți bani de la bancomat

Mai mult, la sfârșit de săptămână, clienții stau la coadă la bancomate.

Experții indică ziua de miercuri ca fiind cea mai potrivită pentru a scoate bani de la ATM, când este mai puțin trafic și băncile sunt complet finanțate. Procesul este astfel mai rapid și există timp suplimentar pentru a rezolva eventualele probleme.

Alături de vineri, iată că și lunea poate fi problematică, deoarece va înregistra un volum mare de tranzacții, după „amorțeala” din week-end.

În principal, marți, miercuri și joi rămân cele mai bune zile în care putem efectua tranzacții la bancomat.

