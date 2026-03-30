Ce este vânzarea în nudă proprietate, soluția prin care poți obține bani pe locuința ta fără să te muți din ea. O femeie a obținut, astfel, 400.000 €
O femeie din Franța a reușit să obțină 400.000 de euro pe locuința sa, dar fără să fie obligată să se mute, până la sfârșitul vieții, cu ajutorul unei soluții imobiliare mai puțin cunoscute. Iar cu banii obținuți astfel, ea și-a ajutat fiul să își pună pe picioare propriul proiect.

Alice, o fostă decoratoare în domeniul evenimentelor, în vârstă de 65 de ani, s-a mutat în sudul Franței pentru a fi aproape de părinții săi. Acolo, împreună cu fratele său, a construit o casă modernă în apropierea mării, iar după decesul părinților, a cumpărat și partea fratelui, devenind proprietară a unică a imobilului, potrivit Le Figaro.

Ulterior, ea a decis să vândă casa, estimată la aaproape 900.000 de euro, dar fără să o părăsească. Astfel, a ales să valorifice doar nuda proprietate, păstrând dreptul de a locui acolo până la sfârșitul vieții sale.

Ce este vânzarea în nudă proprietate. Vânzarea nudei proprietăți înseamnă că o persoană își vinde locuința, dar își păstrează dreptul de a locui în ea pe tot parcursul vieții.

În acest fel, cumpărătorul devine proprietar în acte, la momentul semnării, dar devine proprietar „fără cheie” și, deci, nu se poate muta în casă și nici nu o poate folosi până la decesul vânzătorului, mai scrie sursa citată.

Practic, este vorba de o tranzacție cu efect amânat, adică vânzătorul primește banii și rămâne în casa lui, în timp ce noul proprietar cumpără la un preț mai mic, acceptând că va intra efectiv în posesia locuinței peste o perioadă de timp.

Această vânzare a avut loc în 2023, pentru suma de 400.000 de euro, care i-a permis femeii să își ajute fiul (31 de ani) în afaceri. După tranzacție, i-a oferit acestuia 130.000 de euro, profitând de facilitățile fiscale care permit donații fără taxe în anumite limite.

Apoi, femeia a investit – împreună cu fiul și nora sau – într-o proprietate agricolă din apropierea orașului Angoulême. Achiziția totală s-a ridicat la 280.000 de euro și a inclus o casă, păduri și terenuri agricole. Iar pentru dezvoltarea proiectului, au fost planificate lucrări suplimentare de aproximativ 300.000 de euro.

Acum, tânărul vrea să deschidă un centru de formare în agroecologie, dedicat celor care vor să dezvolte ferme sustenabile, iar primele cursuri ar urma să înceapă chiar în acest an.

