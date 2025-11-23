Prima pagină » Actualitate » Ce exercițiu să faci pentru a avea un SOMN bun. Cercetătorii au analizat 30 de studii de specialitate și au descoperit secretul odihnei perfecte

23 nov. 2025, 15:11, Actualitate
Ce exercițiu să faci pentru a avea un somn bun / Sursa Foto: Shutterstock

O meta-analiză a 30 de studii controlate a scos la iveală că yoga regulată și de intensitate ridicată este asociată mai puternic cu un somn îmbunătățit. Acest rezultat este superior celui obținut prin mersul pe jos, antrenamentul de rezistență, exercițiile combinate sau exercițiile aerobice.

De asemenea, este mai eficientă și decât exercițiile tradiționale chinezești, cum ar fi qi gong și tai chi.

2500 de participanți la studiu

Studiile incluse în analiză proveneau din mai mult de zece țări. Au fost implicați peste 2500 de participanți cu tulburări de somn, din toate grupele de vârstă, potrivit Science Alert.

Mersul pe jos a fost următoarea cea mai bună formă de activitate fizică, urmat de exercițiile de rezistență. Rezultate pozitive au fost observate în doar 8 până la 10 săptămâni.

Aceste descoperiri sunt oarecum în contradicție cu o meta-analiză din 2023. Aceasta din urmă a constatat că exercițiile aerobice sau cele de intensitate medie sunt cele mai eficiente. Aceste exerciții trebuiau practicate de trei ori pe săptămână pentru a îmbunătăți calitatea somnului la persoanele cu tulburări.

Unul dintre studiile incluse în acea revizuire, totuși, a indicat că yoga a avut efecte mai semnificative asupra rezultatelor legate de somn decât alte tipuri de exerciții. Mai mult, yoga poate fi dificil de clasificat ca fiind fie aerobă, fie anaerobă. Intensitatea sa poate varia, în funcție de tehnica utilizată.

Probabil că aceste diferențe în practică pot explica de ce rezultatele diferă de la un studiu la altul.

Importanța yoga pentru somn

Cea mai recentă meta-analiză nu poate explica de ce yoga ar putea fi deosebit de benefică pentru somn. Totuși, există mai multe posibilități.

Yoga poate crește ritmul cardiac și poate solicita mușchii. În plus, poate regla și respirația. Cercetările indică faptul că un control al respirației poate activa sistemul nervos parasimpatic. Acesta este sistemul implicat în procesele de „odihnă și digestie”.

Unele studii sugerează chiar că yoga reglează tiparele de activitate ale undelor cerebrale. Acest lucru ar putea promova un somn mai profund.

Dovezile solide sugerează că exercițiile fizice în general sunt benefice pentru somn. Cu toate acestea, lipsesc studii care să compare exercițiile specifice și efectele lor pe termen lung.

„Trebuie manifestată prudență la interpretarea rezultatelor studiilor privind tulburările de somn, având în vedere numărul limitat de studii incluse și caracteristicile unice ale populației cu tulburări de somn”, avertizează cercetătorii de la Universitatea Sportivă Harbin.

