Ce flori să plantezi pentru a scăpa de buruienile din grădină, potrivit unui expert în grădinărit

Un expert în grădinărit a precizat care sunt cele cinci plante care pot fi plantate în grădină și care pot avea o contribuție esențială. Este vorba despre câteva plante care acoperă solul și care ajută la reducerea apariției buruienilor. De altfel, vor avea și un rol estetic, înfrumusețând spațiul.

Pentru multe dintre persoane, grădinăritul poate reprezenta o activitată captivantă și chiar relaxantă. Însă, atunci când îți dorești o grădină frumoasă, cu plante sănătoase, trebuie să întreprinzi și câteva activități mai puțin plăcute și solicitante. Printre acestea se numără curățarea buruienilor. Există, însă, o modalitate de a reduce atât efortul, cât și dezvoltarea buruienilor din grădină. Practic, expertul susține că există cinci flori care pot ajuta la stoparea dezvoltării buruienilor.

Există o gamă largă de plante care pot acoperi solul, iar alegerea lor se va face în funcție de cât de însorită este grădina. Există plante care preferă lumina puternică, iar altele care se dezvoltă la umbră. Acestea, însă, trebuie să formeze un covor natural care să protejeze solul și să împiedice buruienile să se dezvolte.

Cum să scapi de buruienile din grădină

Spânzul (Helleborus) este una dintre plantele care pot fi plantate în grădină pentru a proteja solul. Sunt plante perene, adesea cu frunze veșnic verzi, unele având modele marmorate sau argintii pentru un aspect mai atractiv. Înfloresc iarna și la începutul primăverii. Ele produc flori în nuanțe de verde, alb, roz și rubiniu. Acestea prosperă la marginile pădurilor și se dezvoltă bine în zone cu umbră, scrie Express.co.uk.

Priboiul (Geranium, cele perene de grădină) este o altă plantă care poate să ofere protecție solului. Florile sale apar încă din luna mai, iar planta este potrivită atât în spațiul însorit, cât și în zonele cu umbră.

Heuchera există în zeci de soiuri, iar frunzișul său este colorat. Se dezvoltă cel mai bine în umbră parțială.

Garofițele de grădină (Garden Pinks) pot fi o altă alegere. De obicei au nuanțe de roz. Grădinarul cu experiență a mai precizat că Sedumul este o plantă suculentă, rezistentă, care poate avea un rol decorativ.

