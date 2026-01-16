Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: CCR amînă din nou dezbaterea legii Pensiilor: Victoria amânărilor

Ion Cristoiu: CCR amînă din nou dezbaterea legii Pensiilor: Victoria amânărilor

16 ian. 2026, 12:04, Pastila lui Cristoiu

Gazetarul Ion Cristoiu a comentat, în Pastila zilnică, știrea momentului: CCR amână din nou dezbaterea legii Pensiilor.

„Așadar, CCR a decis printr-un vot în unanimitate, ca discutarea legii pensiilor magistraților să aibă loc pe 11 februarie 2026. Această lege trebuia discutată și votată sau respinsă astăzi.

Avem de a face cu o nouă amânare, a fost decisă de data aceasta în unamititate de membrii CCR la propunerea președintei Curții și această amânare s-a bazat pe un document care nu putea să nu fie luat în seamă, un nou document trimis de către ÎCCJ ieri, prin care sunt arătate rezultatele unei expertize potrivit căreia această lege a pensiilor magistraților coboară nivelul pensiei sub nivelul pensiei de serviciu, ceva că ea este anticonstituțională în conținut și nu în formă. E limpede, așadar, că fără acest document, Curtea Constituțională trebuia să fie obligată să decidă astăzi, apărând acest document. Sigur, era obligatoriu amânarea unei dezbateri. E greu de crezut că între CCR și ÎCCJ nu a fost o înțelegere, pentru că, repet, documentul Înaltei Curți de Casație și Justiție putea fi trimis mai demult.

A fost trimis ieri și de data aceasta nimeni nu mai poate să spună că, în cazul Curții Constituționale, judecătorii s-au fofilat, n-au avut ce face. Bun, dar indiferent că a fost înțelegere sau nu a fost înțelegere, asist, am asistat astăzi la o uriașă victorie a magistraților împotriva guvernului Bolojan, împotriva regimului Nicușor Dan și împotriva, evident, puterii actuale. Să mă explic, să mă explic în toate. Deja comentariile rapide la decizia de astăzi au spus că este o nouă amânare. După ce s-a amânat. A fost una, nu știu, în 10 decembrie. După asta, una nu știu.

De fapt este o amânare din decembrie. Legea trebuia să intre la 1 ianuarie în vigoare. Nu e adevărat. Este vorba de o amânare a intrării în vigoare sau o dezbatere care înseamnă și a intrării în vigoare a legii. În iulie, Ilie Bolojan și-a anunțat intenția de a ataca pensiile magistraților. S-a făcut un tărăboi la vremea respectivă. Pe 1 septembrie 2025, Guvernul România a apelat la, cum să zic, procedura antidemocratică, anume asumarea răspunderii. Și a și a fost o asumare a răspunderii în fața Parlamentului pentru cinci proiecte de lege, dintre care unul viza reforma pensiilor magistraților spun este mizeră această procedură, deoarece ea sigur e trecută în constituție, dar încalcă așa în mod subtil regulile. După asta, această lege a fost contestată la Curte. Curtea a respins-o pe procedură, pe motiv de procedură.

Guvernul Ilie Bolojan nu a decis să facă o altă lege la nivel de conținut, așa cum a propus PSD-ul, ci a luat legea veche. Noua lege a trecut, dar de fapt este legea anterioară și iată că prin amânări succesive să ajung la 11 februarie. De fapt, bătălia nu este pentru respingerea legii. Bătălia dusă de magistrați este și pe amânarea infinită, care oricum lasă impresia și cum să zic, unei brambureli și mai ales a incapacității Guvernului de a trece această lege”, a declarat Ion Cristoiu.

