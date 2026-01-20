Prima pagină » Actualitate » Ce își dorește Carmen Negoiță anul acesta. ”Totuși, nu știu dacă aș putea să trăiesc toată viața doar din valiză”

20 ian. 2026, 18:30, Actualitate
Carmen Negoiță a vorbit despre planurile pe care le are anul acesta. ”Să fie o, un apartament, un colț al meu. E un loc din care vii și care pleci”, a declarat aceasta.

Carmen Negoiță este blogger femeie de afaceri. Carmen Negoiță a fost căsătorită cu omul de afaceri Ionuț Negoiță, de care a divorțat în urmă cu peste 10 ani. Din mariajul lor au rezultat doi copii.

Carmen Negoiță a vorbit despre dorințele pe care le are pentru acest an. Aceasta a mărturisit că își dorește să fie mai liniștită, să se odihnească mai mult, dar și să aibă un loc al său.

Ce își dorește Carmen Negoiță anul acesta. ”Nu sunt neapărat genul care stă numai acasă, dar îmi doresc să știu că am toate lucrurile într-un colț”

”Pentru 2026 îmi doresc să fiu puțin mai liniștită, pentru că ultimii ani au fost așa, un pic, cu foarte mult stres și psihic, și emoțional. A fost un carusel de emoții și de schimbări foarte mari și de lucruri necunoscute, la care a trebuit să mă adaptez. A fost, într-adevăr, și cu foarte multă mișcare, cu plecare, care, pe de o parte este obositoare, dar pe de altă parte, nu m-a lăsat să stau să le, să le rumeg, să mă gândesc foarte mult la ele. Faptul că m-am mișcat le-am luat un pic mai din mers și m-a ajutat, dar în același timp a fost un grad de oboseală destul de mare.

Mi-ar plăcea să am grijă un pic mai mult la somn, pentru că n-am avut niciodată probleme cu somnul în copilărie și nici când s-au născut copiii și dormeam foarte bine până acum câțiva ani, trei ani, patru ani, când m-am dereglat cu somnul foarte tare. Și se știe clar că lipsa somnului dereglează toate celelalte lucruri, iar noi, femeile, avem nevoie și de mai mult somn. Iar somnul pentru mine e important. Încerc să îmi fac o rutină de somn neapărat, care să îmi fie benefică pe sănătate, pe energie, pentru că aceste două lucruri mă ajută”, a declarat Carmen Negoiță pentru libertateapentrufemei.ro.

”Dacă nu le avem pe acestea, nu pot să îmi duc la îndeplinire celelalte, alte, alte dorințe ale mele, să zic. Călătoriile, știe toată lumea că sunt pe lista mea și îmi doresc să călătoresc în toată lumea. Acest lucru pare că în continuare este de viitor și se întâmplă multe lucruri frumoase în zona asta. Sunt satisfacții personale, nu neapărat financiare. Aici mi-aș dori să mai cresc puțin la zona aceasta, să meargă lucrurile și mai bine din punct de vedere financiar și să îmi rezolv anumite aspecte.

Și poate, poate este o dorință… să fie o, un apartament, un colț al meu, știi cum se zice. E un loc din care vii și care pleci. Nu sunt neapărat genul care stă numai acasă, dar îmi doresc să știu că am toate lucrurile într-un colț. Deși o astrologă mi-a spus că eu la bază sunt nomadă, după cum se poate vedea. Și asta cu ideea de a avea o casă. E așa, doar o chestie. Totuși, nu știu dacă aș putea să trăiesc toată viața doar din valiză. Ar fi un pic chiar prea mult, chiar dacă îmi place mie să călătoresc”, a adăugat aceasta.

