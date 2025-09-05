Prima pagină » Actualitate » Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord

Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei" la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord

05 sept. 2025, 07:52
Un turist  a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Vezi mai jos, în articol, ce a primit, de fapt!

Ne aflăm într-o perioadă considerată drept „extrasezon”, turiștii facilitând de prețuri reduse la diverse servicii de pe litoralul românesc. Cei care au așteptat să se domolească temperaturile în termometre, pentru a pleca în vacanță, au posibilitatea de a se bucura de un concediu pe litoral. Vă reamintim că Programul „Litoralul pentru Toți” se desfășoară în perioada 1 – 30 septembrie 2025. Vezi AICI cât costă o noapte de cazare în stațiuni precum Mamaia, Olimp și Eforie, în această perioadă.

Multe dintre stațiuni pun la dispoziție turiștilor localuri care funcționează ca autoserviri și care menționează prețul pentru „meniul zilei”. Uneori, turiștii au parte de surprize culinare, nefiind specificat ce conține exact acest „meniu al zilei”. Alte localuri specifică, pe afișe sau pancarte, încă de la intrare, care sunt preparatele oferite către consum.

Unul dintre turiști a pășit într-o autoservire din Eforie Nord, pentru a-și savura prânzul. A comandat o ciorbă și felul 2 (carne cu varză călită). A primit și o chiflă. Pentru „meniul zilei”, clientul a plătit suma de 30 de lei, așa cum se specifică în postarea pe pagina de Facebook „Eforie Online”.

Mâncarea primită de turist, la autoservirea din Eforie Nord / foto: Facebook

Opiniile în mediul online au fost împărțite. Unii dintre utilizatori au susținut că gustul mâncării ar fi „mediocru”, conținând „chimicale”.

„E mai ieftin și mai bun la restaurant!”, „Sunt praf”, spun alți utilizatori.

Sursă foto: Eforie Online (Facebook)

