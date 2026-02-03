Ce pensie are Octavian Ursulescu. ”Să-i spun cu îngăduință, medie”

Octavian Ursulescu, în vârstă de 79 de ani, a spus ce pensie are după ani de muncă. ”Să-i spun cu îngăduință, medie”, a declarat acesta.

Octavian Ursulescu este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți prezentatori din țara noastră. Are o carieră impresionantă. De-a lungul anilor, acesta a moderat emisiuni de televiziune, dar a și prezentat mari festivaluri de muzică.

De asemenea, este cronicar muzical, critic muzical, membru al Uniunii compozitorilor și muzicologilor din România. Este foarte apreciat de marii artiști ai României, cu care a reușit să aibă o relație foarte apropiată de-a lungul vremii.

După 40 de ani de muncă are o pensie medie și mărturisește că muncește și acum.

Ce pensie are Octavian Ursulescu.”Îmi permite totuși să-mi acopăr taxele, benzina și cheltuielile alimentare”

”Din păcate, pensia nu ține seama de „viața dedicată scenei” și nici de celebritate, ci, absolut corect, de contribuția din anii de muncă. Am văzut că au fost câțiva artiști cunoscuți care s-au plâns că au pensie mică, dar dacă ești liber-profesionist soluția este pensia privată, cunosc colegi care depun lună de lună sume în acest sens.

Am peste 40 de ani de muncă, sunt angajat și acum, dar pesemne din cauza salariului mic din acest răstimp pensia mea este, să-i spun cu îngăduință, medie, dar îmi permite totuși să-mi acopăr taxele, benzina și cheltuielile alimentare (sper că și impozitele, dar măcar acestea sunt doar o dată pe an!), ceea ce, o spun cu durere, pentru mulți oameni nu este posibil și asta este extrem de trist, la 36 de ani de la Revoluție”, a declarat Octavian Ursulescu pentru click.ro.

Prezentatorul a fost întrebat de câți bani ar avea nevoie un pensionar din România pentru a trăi decent.

”Nu sunt în măsură să-mi dau cu părerea, mai ales că nici nevoile nu sunt aceleași, diferă de la om la om, unii au familii mai numeroase, dar e sfâșietor să vezi la televizor persoane care au muncit întreaga viață și care acum își duc traiul cu greu, stau în frig, nu-și permit nici măcar alimentele de bază sau medicamentele absolut necesare… Sunt bunicii și părinții noștri, ei au construit atâtea în această țară și ar avea dreptul ca la senectute să-și permită măcar mici bucurii, să meargă la un spectacol, într-o vacanță, să se bucure plenar de ultima parte a vieții”, a spus acesta.