Ce poți să faci în București, în weekend. Programul târgurilor de Crăciun

28 nov. 2025, 09:00, Actualitate
Capitala intră oficial în atmosfera sărbătorilor, iar orașul se umple de lumini și târguri pentru toate gusturile. Iată o selecție pentru acest weekend de sfârșit de noiembrie.

  • Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Perioada: Începând cu 29 noiembrie 2025, în Piața Constituției, accesul e gratuity.

Cea de-a 18-a ediție are cel mai mare brad ecologic din țară, Casa lui Moș Crăciun, roată panoramică, spectacole, colinde și peste 120 de căsuțe cu bunătăți și produse artizanale. De asemenea, sâmbătă se aprind luminile festive în Capitală, iar programul artistic include Corul de Copii Radio, Theo Rose, Smiley și spectacole dedicate tradițiilor românești.

  • Bucharest Downtown Christmas Market

Perioada: 29 noiembrie – 28 decembrie 2025, în Piața Universității, accesul e gratuit.

Aici ai food truck-uri, carusel, brad festiv, instalații luminoase, dar și un mix urban vibrant.

  • West Side Christmas Market

Perioada: Începând cu 28 noiembrie 2025, în Parcul Drumul Taberei, accesul e gratuit, cu excepția atracțiilor.

Un târg spectaculos, cu patinoar uriaș, roată panoramică de 33 m, carusel feeric, pod iluminat pentru poze, Căsuța lui Moș Crăciun extinsă, experiențe VR și concerte zilnice de la ora 19:30.

  • Crăciunul Nordului Romexpo

Perioada: 28 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, la Romexpo (Pavilionul Central și zonele exterioare). Accesul e gratuit.

Este untârg de Crăciun complet, cu roată panoramică, Traseul Spiridușilor, târg de brazi, Piața Volantă cu preparate tradiționale și Food Court cu vin fiert și ciocolată caldă. De asemenea, programul artistic include concerte live, de la colinde tradiționale la pop și folk, dar și ateliere pentru copii.

  • Târg de Sfântul Andrei Muzeul Satului

Deschis între 29 noiembrie – 1 decembrie 2025, la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Biletul costă 40 lei adulți / 20 lei seniori / 10 lei elevistudenți.

  • Muzeul Antipa – program extins + expoziția „8”

Perioada: 29 noiembrie – 1 decembrie 2025, la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, accesul se face pe bază de bilet.

Se deschid Târgurile de Crăciun în București. Când va fi luminată și împodobită Capitala

