Prima pagină » Știri politice » Premierul Bolojan, comparat cu Jupuitu din „Moromeții”: „Românii strâng din dinți și vă tratează cu umor. Haz de necaz se numește”

Premierul Bolojan, comparat cu Jupuitu din „Moromeții”: „Românii strâng din dinți și vă tratează cu umor. Haz de necaz se numește”

Cristian Lisandru
17 ian. 2026, 12:32, Știri politice
Premierul Bolojan, comparat cu Jupuitu din „Moromeții”: „Românii strâng din dinți și vă tratează cu umor. Haz de necaz se numește”

Deputatul social-democrat Mihai Fifor îl compară pe premierul Ilie Bolojan cu personajul „Jupuitu” din „Moromeții”. Ar fi vorba, spune deputatul, de îndeplinirea „visului hollywoodian” al premierului României.

„Cruciada” dusă de Ilie Bolojan împotriva deficitului bugetar al României „se cam duce pe apa sâmbetei”, scrie Mihai Fifor, iar realitatea ar face ca premierul să fie distribuit într-un alt „rol”.

Și uite așa, încet-încet, visul hollywoodian al lui Ilie Bolojan de a intra în istorie pe un cal alb, ca fiind eroul care a dus cruciada împotriva deficitului, se cam duce pe apa sâmbetei. Realitatea ultimelor luni pare să-l distribuie într-un alt rol: cel al lui Jupuitu din Moromeții. Cu un alt Ilie, coleg de platou. Mult mai celebru ca el. Ilie Moromete.

Pentru că România lui Bolojan începe să semene tot mai mult cu un Moromete colectiv. «N-am!», îi spune Ilie Moromete lui Jupuitu, ridicând din umeri. «Păi tu ce crezi, că noi fătăm bani?»

Ultimele cifre oficiale comunicate de INS arată ceea ce numai Bolojan refuză să vadă. Cea mai puternică scădere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani. De la învestirea noului Guvern, puterea de cumpărare a câștigului salarial mediu net a scăzut în continuu.

Institutul Național de Statistică anunță că în luna noiembrie 2025 puterea de cumpărare a salariului net a scăzut cu 5,1%. A cincea lună consecutivă de scădere, iar decembrie 2025 și ianuarie 2026 nu pot fi decât mai rău”, scrie deputatul PSD Mihai Fifor.

„Suntem singura țară din Uniunea Europeană care se prăbușește în ritmul acesta”

Deputatul Mihai Fifor atrage atenția, în postarea sa din mediul online, că România este „singura țară din Uniunea Europeană care se prăbușește în ritmul acesta”.

Suntem singura țară din Uniunea Europeană care se prăbușește în ritmul acesta. Inflație de peste 10%, taxe și impozite majorate, prețuri urcate până la cer, o economie frânată și un refuz sinucigaș de a adopta vreo măsură de relansare economică.

  • Cam asta e fotografia României la început de an. Sărăcită. Fără buget. Și cu amenințarea unei noi asumări. Alt pachet de «reformă» cu barda. Alte tăieri.
  • De data asta, cu 10% din cheltuielile cu salariile la central și 30% la local. Tai sau dai afară. Așa se traduce, pe scurt, reforma lui Ilie Bolojan.

Dar știi ceva, nea Ilie? Vrei sprijin pentru asumare pe pachetul trei fără măsurile de stimulare economică ale PSD? N-am! Tăieri de venituri și concedieri fără nimic în loc? N-am! Alte creșteri de taxe? N-am! Nu ne căuta pentru că răspunsul nostru va fi același: N-am!

Și obișnuiește-te să auzi asta tot mai des, nea Ilie. Pentru că, deocamdată, românii strâng din dinți și vă tratează cu umor. Haz de necaz se numește. Dar…”, a mai scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou”
13:49
Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei
13:40
Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei
FLASH NEWS Primarul din Botoșani spune că „din curtoazie” l-a primit pe Ilie Bolojan: „Nu sunt foarte optimist. Am ajuns la limită, există un disconfort”. Ce i-a spus premierului
12:32
Primarul din Botoșani spune că „din curtoazie” l-a primit pe Ilie Bolojan: „Nu sunt foarte optimist. Am ajuns la limită, există un disconfort”. Ce i-a spus premierului
NEWS ALERT 🚨 După Iași, premierul Ilie Bolojan este huiduit și la Botoșani: „Huo! La Oradea cu tine!”. Se scandează și „Jandarmeria apără hoția!”. Revoltă și împotriva șefului Consiliului Județean al PNL: „Hoții!”
10:21
🚨 După Iași, premierul Ilie Bolojan este huiduit și la Botoșani: „Huo! La Oradea cu tine!”. Se scandează și „Jandarmeria apără hoția!”. Revoltă și împotriva șefului Consiliului Județean al PNL: „Hoții!”
LIVE UPDATE 🚨 Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul se parafează în Paraguay
07:00
🚨 Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul se parafează în Paraguay
CONTROVERSĂ llie Bolojan și-a greșit CV-ul. Și-a trecut la experiență profesională funcția de președinte interimar al României, în locul lui Klaus Iohannis
17:53
llie Bolojan și-a greșit CV-ul. Și-a trecut la experiență profesională funcția de președinte interimar al României, în locul lui Klaus Iohannis
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026!
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Exercițiile fizice pot încetini sau chiar inversa „vârsta creierului”, relevă un nou studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe