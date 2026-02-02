Prima pagină » Actualitate » Ce riscă șoferii care circulă fără rovinietă sau cu una expirată. Legea este clară, în astfel de cazuri

Ce riscă șoferii care circulă fără rovinietă sau cu una expirată. Legea este clară, în astfel de cazuri

02 feb. 2026, 20:28, Actualitate
Ce riscă șoferii care circulă fără rovinietă sau cu una expirată. Legea este clară, în astfel de cazuri
FOTO - Caracter ilustrativ: Promotor

Șoferii care circulă pe drumurile naționale sau autostrăzile din România fără rovinietă sau cu una expirată riscă amenzi semnificative, chiar dacă nu sunt opriți de Poliție. Verificarea se face automat, cu ajutorul camerelor amplasate pe rețeaua rutieră din țara noastră, iar sancțiunea este trimisă ulterior, prin poștă, direct la domiciliu.

Rovinieta este obligatorie pentru toate vehiculele care folosesc drumurile naționale din România, indiferent de distanța parcursă sau de durata deplasării, iar sistemul de control funcționează non-stop și verifică numerele de înmatriculare în baza de date a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Așadar, când un autoturism este surprins fără rovinietă valabilă, fapta este înregistrată automat, fără a fi nevoie de oprirea în trafic a șoferului.

Rovinieta reprezintă taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și trebuie achitată pentru toate vehiculele rutiere care circulă pe drumurile naționale sau pe autostrăzi. Sistemul de control este automatizat, iar camerele inteligente verifică în timp real valabilitatea rovinietei în baza de date a CNAIR,

Dacă rovinieta nu este achitată sau este expirată, vei fi identificat automat și ți se va trimite proces-verbal de constatare a contravenției prin poștă, potrivit observatornews.ro.

Care sunt sancțiunile pentru circulația fără rovinietă valabilă

Sancțiunea diferă în funcție de categoria vehiculului, iar pentru mașinile de transport sau cele de mare tonaj, cuantumul amenzii poate fi semnificativ mai mare.

Spre deosebire de alte contravenții rutiere, șoferii nu primesc avertisment și nu pot invoca faptul că nu au știut că rovinieta a expirat.

Procesul-verbal de constatare a contravenției este trimis prin poștă, de regulă la câteva săptămâni sau chiar luni de la data la care vehiculul a fost surprins de camere.

Conform legii, autoritățile au un termen limită în care trebuie să comunice sancțiunea, iar dacă acesta este depășit, amenda poate fi anulată. În caz contrar, șoferul este obligat să achite suma stabilită sau poate contesta sancțiunea în instanță.

Sancțiunile variază în funcție de categoria vehiculului, dar pentru autoturisme (Categoria A) situația actuală este următoarea: 500 – 1.000 lei pentru lipsa rovinietei sau pentru rovinietă expirată. Anterior acestei actualizări, minimul amenzii era între 250 și 500 lei.

FOTO – Arhivă Gândul

Pentru vehicule mari sau comerciale, limitele sunt proporțional mai ridicate, dar cele exacte depind de greutatea vehiculului și de numărul de locuri. Transportatorii pot primi sancțiuni semnificativ mai mari, iar amenzile pentru camioane depășesc chiar 20.000 de lei, conform regulilor actualizate.

Valabilitatea și prescrierea amenzii

Termene de prescriere:

Dacă autoritatea nu transmite procesul-verbal în termen de 4 luni de la data contravenției, fapta se prescrie și nu mai poate fi sancționată.

Dacă amenda a fost deja aplicată, termenul de prescriere este de 5 ani, calculat începând cu 1 ianuarie al anului următor sancționării.

Ce se întâmplă dacă plătești rovinieta după ce ai fost prins

Există o confuzie des întâlnită printre șoferi: dacă plătești rovinieta în aceeași zi în care ai fost surprins de camere fără rovinietă, s-ar putea ca în unele situații să nu primești amendă, dar acest lucru depinde și de momentul în care datele sunt procesate în sistemul CNAIR.

Nu există o regulă legală care să anuleze automat amenda, doar pentru că ai cumpărat rovinieta după ce ai trecut pe lângă camere, însă dacă sistemul recunoaște plata în aceeași zi, există șanse ca procesul-verbal să nu fie emis sau sancțiunea să nu fie comunicată.

Cât costă rovinieta în 2026

Tarifele rovinietei pentru Categoria A (autoturisme) de la 1 septembrie 2025 sunt, printre altele:

  • 1 zi – 3,5 euro
  • 10 zile – 6 euro
  • 30 de zile – 9,5 euro
  • 60 de zile – 15 euro
  • 12 luni – 50 euro

Aceste tarife sunt afișate în euro, dar se plătesc în lei la cursul BNR plus TVA.

Reguli noi pentru șoferi în 2026

În acest an, intră în vigoare cele mai importante modificări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră: vehiculele grele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, iar rovinieta pentru vehiculele ușoare va fi actualizată cu criterii noi de valabilitate și încadrare pe clase de emisii.

Astfel, începând din 2026, vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone vor fi taxate printr-un sistem electronic bazat pe distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale.

Mecanismul este cunoscut în documentele oficiale drept TollRo și reprezintă trecerea de la rovinieta fixă la un model „pay per use”, folosit deja în multe state europene.

Schimbarea urmărește alinierea României la regulile europene privind taxarea rutieră și presupune o corelare între distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul real de emisii poluante.

Sistemul va funcționa pe baza unei platforme electronice administrate de autorități, iar transportatorii vor avea obligația utilizării unui dispozitiv de bord sau a unei metode de înregistrare recunoscute oficial.

Distanța va fi calculată automat, iar suma datorată va fi determinată în funcție de clasa de emisii și de categoria vehiculului, mai notează sursa citată.

Autorul mai recomandă:

Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege

Lovitură pentru mașinile „verzi”: impozite uriașe și reduceri de la 95% la maximum 30%

Zonele cu camere de rovinietă din România, în 2025. Unde sunt drumurile pe care șoferii sunt verificați automat și ce amenzi riscă

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ DNA a efectuat percheziții la Consilul Județean Bacău. Contractul pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, suspect de fraudă 
20:25
DNA a efectuat percheziții la Consilul Județean Bacău. Contractul pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, suspect de fraudă 
INEDIT Românca șocată de prețurile din St. Moritz. Cât a dat pe o felie de pizza 
19:53
Românca șocată de prețurile din St. Moritz. Cât a dat pe o felie de pizza 
JUSTIȚIE Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților
19:25
Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților
PRECIZĂRI Surpriză. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral. Cu cât a scăzut electoratul
19:20
Surpriză. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral. Cu cât a scăzut electoratul
DECIZIE Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, achitat definitiv în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu
19:12
Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, achitat definitiv în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu
CONTROVERSĂ Controverse la Slatina. Primarul Mario De Mezzo e acuzat că a mințit cu privire la preluarea Cimitirului Strehareți pentru a acoperi creșterea taxelor
18:59
Controverse la Slatina. Primarul Mario De Mezzo e acuzat că a mințit cu privire la preluarea Cimitirului Strehareți pentru a acoperi creșterea taxelor
Mediafax
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Digi24
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în România
Cancan.ro
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
A intrat cu Tesla Cybertruck în România și a rămas fără permis în câteva ore!
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Un instrument cerebral revoluționar ne-ar putea spune cum funcționează conștiența

Cele mai noi

Trimite acest link pe