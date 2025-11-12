Prima pagină » Actualitate » Ce s-a ales de averea lui Horia Moculescu. Mariana Moculescu, fosta soție, dezvăluia că picase în patima jocurilor de noroc

Ce s-a ales de averea lui Horia Moculescu. Mariana Moculescu, fosta soție, dezvăluia că picase în patima jocurilor de noroc

12 nov. 2025, 14:30, Actualitate
Ce s-a ales de averea lui Horia Moculescu. Mariana Moculescu, fosta soție, dezvăluia că picase în patima jocurilor de noroc
Horia Moculescu a murit la 88 de ani / foto: Mediafax

Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, miercuri, 12 noiembrie 2025. Avere compozitorului român a reprezentat un subiect controversat, de-a lungul vieții sale. Despre puterea financiară a bărbatului vorbise chiar fosta sa soție, Mariana Moculescu, în urmă cu câteva luni.

Fosta sa parteneră de viață mărturisea, în cadrul unui interviu, că Horia Moculescu deținuse o proprietate la Băneasa, acolo unde veneau artiștii în vizită. În cele din urmă, casa a ajuns să fie vândută. Mai vânduse și un teren de circa 5 hectare din proximitatea orașului Timișoara, arată CANCAN.

Ce avere a rămas după moartea lui Horia Moculescu

Banii, însă, au ajuns să fie cheltuiți pe „nimicuri”, își amintea Mariana Moculescu. Mai deținea o locuință situată în centrul Capitalei, în proximitatea Parcului Cișmigiu. Apartamentul are o suprafață de 142 de metri pătrați.

„Horia a avut o casă, la Băneasa, dar a vândut-o, pentru că acolo veneau artiștii, în vizită, ca să se simtă bine, să râdă, să danseze și să cânte, apoi tot greul rămânea pe capul lui Horia, să facă ordine.

Prin urmare, a vândut casa, cu grădină, de la Băneasa, și rău a făcut, acum era bine să stea la aer curat. A mai avut încă un teren, de vreo cinci hectare, pe lângă Timișoara, pe care, tot așa, l-a vândut. Ce a făcut cu banii? S-au dus pe anumite lucruri. Acum mai deține, din câte știu, apartamentul din centrul Bucureștiului, de lângă Parcul Cișmigiu, de 142 mp, cu trei camere, living, sufragerie, două balcoane, două bucătării, o baie și o toaletă de serviciu, două holuri, plus o cămăruță de serviciu”, spunea fosta soție.

Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului

Locuința ar moșteni-o fiica lor, Nidia. Totodată, fosta sa soție își amintește că Horia Moculesu a avut și un viciu care i-a „mâncat” o parte din bani: jocurile de noroc.

„Acest apartament probabil că îl va primi moștenire Nidia, fiica noastră. Poate că mai are și alte bunuri. Ar fi bine, ca să îi rămână toate Nidiei, să ducă o viață liniștită. Horia a și știu să facă bani, dar a avut și această patimă, a jocurilor de noroc. A mai cheltuit din ei și pe acest viciu. Horia Moculescu a fost mereu productiv, a avut, aș putea zice, o energie creatoare de bani”, a spus Mariana Moculescu pentru Click, cu câteva luni înainte de tragedie.

Sursă foto: Mediafax Foto, captură video

