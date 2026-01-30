Prima pagină » Actualitate » Ce sancțiuni riscă șoferii care nu aprind luminile de ceaţă atunci când condiţiile meteo o impun sau le folosesc abuziv. Polițiștii nu iartă abaterile

30 ian. 2026, 21:20, Actualitate
Ce sancțiuni riscă șoferii care nu aprind luminile de ceaţă atunci când condiţiile meteo o impun sau le folosesc abuziv. Polițiștii nu iartă abaterile
FOTO - Caracter ilustrativ

Mulţi şoferi nu pornesc luminile de ceaţă, atunci când condiţiile meteo impun acest lucru, în timp ce alții le folosesc abuziv. În ambele situaţii, polițiștii dau amenzi pe bandă rulantă, în toată țara, deși conducătorii găsesc mereu diverse scuze, printre cele mai folosite fiind graba sau rutina.

„Majoritatea sunt prinși în grijile cotidiene și nu acordă suficientă importanță traficului. Mergem pe pilot automat și la propriu și la figurat”, spune un şofer.

Dar regulile există și sunt clare, dar nu întotdeauna și respectate de către șoferi.

„Sunt absolut trei situații în care trebuie să aprindem lampa de ceață. Atunci când este ceață densă, nu un simplu abur. În al doilea rând, când este ploaie torențială. Și în al treilea rând, pe timp de iarnă când ninge puternic, abundent, viscol. Nu folosim stopul de ceață atunci când suntem în coloană, bară la bară. Și aș vrea să reamintesc că în momentul în care ne urcăm la volan și ne punem în mișcare trebuie să ne asigurăm că absolut toate becurile mașinii funcționează”, a precizat pentru Observator TV Alex Filip, instructor de conducere defensivă.

FOTO - caracter ilustrativ

FOTO – caracter ilustrativ: Shutterstock

„În situația în care este ceață și conducătorii de vehicule nu folosesc luminile de ceață, deși sunt obligați, și este important pentru vizibilitate, aceștia riscă o sancțiune cuprinsă între 6 sau 8 puncte amendă și 4 puncte de penalizare”, afirmă și purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere a Capitalei, Claudiu Costea.

În schimb, există și șoferii care lasă luminile de ceață aprinse chiar și atunci când nu e nevoie.

„Uneori se întâmplă să văd luminile de ceață fără să fie nevoie și acest lucru mi se pare că pune puțin în pericol participanții la trafic pentru că, fiind atât de puternice, atrag atenția mai mult”, afirmă un şofer.

În 2025, doar în București s-au dat peste 500 de amenzi pentru utilizarea „în exces” a luminilor de ceață.

„În situația în care conducătorii de vehicule folosesc luminile de ceață în alte condiții decât pe timp de ceață, riscă o sancțiune cuprinsă între 4 sau 5 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare. Un punct de amendă e 202,5 lei”, a mai spus Claudiu Costea.

La nivel național, peste 50.000 de mii de șoferi au fost trași pe dreapta și au avut de dat explicații în fața polițiștilor pentru lumini, lipsa lor sau folosire incorectă.

