Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene roșu cu brânză, potrivit lui Carmen Brumă. Cât de sănătoasă este combinația alimentară

Iată ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene roșu cu brânză, potrivit lui Carmen Brumă. Este una dintre combinațiile alimentare apreciată de multe persoane, însă cât de sănătoasă este pentru organism? Vezi mai jos.

V-ați gândit vreodată ce se întâmplă în organism, atunci când consumați pepene roșu cu brânză? O astfel de combinație alimentară este apreciată de multe persoane, mai ales pentru gustul fresh și echilibrat între dulce și sărat pe care îl oferă.

„În loc doar de apă, zaharuri și puține fibre, prin adăugarea brânzei avem o combinație mai complexă. Carbohidrați, proteine, grăsimi, care oferă sațietate și energie. În plus, pepenele mâncat singur pe stomacul gol are un impact glicemic mare. Normal, zaharuri multe, fibre puține.

Brânza încetinește absorbția zaharurilor, ceea ce înseamnă un vârf glicemic mai mic. Este adevărat că brânza cu pepene va avea împreună mai multe calorii, dar în funcție de obiective, îți reglezi porția și frecvența”, a precizat Carmen Brumă, pe rețelele de socializare.

Este sănătoasă combinația alimentară de pepene roșu cu brânză?

A mai precizat că „vitamina A și licopenul din pepene, antioxidanții puternici, sunt liposolubili, asta înseamnă că se absorb mult mai bine în prezența grăsimei pe care o găsim în brânză”.

„Pepenele conține citrulină, un aminoacid care îmbunătățește pulsul sanguin, iar când digestia este puțin încetinită, așa cum se întâmplă în cazul combinației brânză cu pepene, absorbția citrulinei poate fi mai eficientă. Brânza cu pepene este sănătoasă. Doar ai grijă la cantități: 200 de grame de pepene, plus 40-50 grame de brânză, combinația perfectă”, a mai spus Carmen Brumă.

Sursă foto: Shutterstock / Instagram