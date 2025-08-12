Iată ce se întâmplă în organism dacă mănânci salată verde și castraveți. Se află printre alimentele des consumate vara, sunt bogate în vitamine și pot fi două ingrediente de bază pentru o salată savurată în timpul canicular.

Pe timpul verii, salatele sunt la mare căutare. Un preparat proaspăt, savuros și plin de vitamine și minerale poate fi servit la cină sau chiar la prânz. De exemplu, combinația de salată verde și castraveți poate avea un efect benefic asupra organismului.

Ce se întâmplă în organism dacă mănânci salată verde și castraveți

Ambele alimente au un conținut ridicat de apă. Un preparat ce conține salata verde, castraveți, dar și alte legume de sezon, pot alcătui un prânz slab caloric, dar gustos și perfect pentru zilele toride. În general, salatele de vară sunt considerate a fi ușoare pentru organism și pot fi chiar și hidratante, având un conținut ridicat de apă.

Castraveții conțin atât apă, cât și magneziu, potasiu și fibre. Consumul de castraveți poate contribui activ la echilibrarea nivelului de sodiu din celule. De altfel, salata verde are un conținut ridicat de fibre și este un aliment digerat cu ușurință de organism. Totodată, salata verde conține vitaminele A, C și K, dar și fier și calciu. În general, 100 de grame de salată verde conțin 15 calorii.

Consumul de salată verde ar putea să sprijine reglarea tensiunii arteriale și ar putea să ajute la reducerea nivelului de colesterol, arată Ziare.com.

Sursă foto: colaj Shutterstock