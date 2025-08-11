Prima pagină » Actualitate » Cum pregătești o salată cu bulgur, roșii și pătrunjel, care poate fi perfectă pentru zilele caniculare. Rețeta se prepară rapid

11 aug. 2025, 12:33, Actualitate
Cum pregătești o salată cu bulgur, roșii și pătrunjel / foto: Envato

Iată cum pregătești o salată cu bulgur, roșii și pătrunjel, care poate fi perfectă pentru zilele caniculare. Vezi mai jos, în articol, lista completă cu ingredientele necesare și modul de preparare.

Te-ai gândit să faci o mică schimbare în alimentația zilnică și să consumi un preparat special, bogat în vitamine? De data aceasta, vă arătăm o rețetă gustoasă de salată de bulgur sau salata tabbouleh, care este specifică zonei Libanului și Siriei. Bulgurul este consumat de mai bine de 4000 de ani, fiind un aliment nutritiv cu o istorie impresionantă. În prezent, o astfel de salată este des preparată și consumată de oameni, făcând parte chiar din dieta zilnică. Însă, cum o prepari și care sunt ingredientele necesare? Le poți afla mai jos.

Cum pregătești o salată cu bulgur, roșii și pătrunjel

Salata de bulgur cu roșii, pătrunjel și ceapă poate fi perfectă pentru zilele toride, dar și pentru perioada toamnei, când vrei să gătești preparate delicioase.

Această rețetă necesită următoarele ingrediente:

  • 100 de grame de bulgur;
  • 200 de grame de pătrunjel;
  • Mentă proaspătă (4 crenguțe);
  • 2-3 roșii;
  • 3 linguri de ulei de măsline;
  • Sucul de la o lămâie;
  • O legătură de ceapă verde sau praz;
  • Sare și piper.

Cum se prepară rețeta

Această salată se prepară rapid, fără să necesite prea mult timp petrecut în bucătărie. Mai întâi, trebuie să pui bulgurul într-un bol și să adaugi apă clocotită. Acoperi bolul și lași bulgurul în apă până când își dublează volumul. Între timp, cureți pătrunjelul, îl usuci cu un prosop și îl toci mărunt (fără codițe), arată BZI.

Apoi, toci fin ceapa și frunzele de mentă. Roșiile trebuie să fie tăiate cubulețe. Apoi, toate ingredientele se adaugă într-un bol, inclusiv bulgurul. Se adaugă sare, piper, zeamă de lămâie și ulei. Se lasă preparatul la „odihnit” circa 30 de minute, pentru ca aromele să se întrepătrundă. Apoi, poate fi servit. Poftă bună!

Sursă foto: Envato

