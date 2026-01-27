Ce spune Ioana State despre relații. ”Acum mă prind mai repede dacă vreau sau nu să încerc cu cineva”

Ioana State a vorbit despre relații. ”Acum mă prind mai repede dacă vreau sau nu să încerc cu cineva” , a afirmat aceasta.



Ioana State s-a născut în comuna Dascălu din județul Ilfov. A ajuns în București după ce a intrat la liceu. Și-a dorit să devină cântăreață, însă a ajuns să facă stand-up comedy, fiind apreciată pentru umorul ei. Ioana State a participat la ”Asia Express 2024” alături de colegul și prietenul ei Mane Voicu. În ultima perioadă, Ioana State a trecut printr-o transformare de look. Aceasta a reușit să slăbească 17 kilograme în cinci luni.

Ioana State a vorbit despre relații și despre dorința de a-și întemeia o familie într-un interviu pentru revista Avantaje.

Ce spune Ioana State despre relații. ”Nu am renunțat și nu m-am îndepărtat niciodată de ideea de a construi o familie”

”Acum mă prind mai repede dacă vreau sau nu să încerc cu cineva, pentru că odată cu maturizarea înțelegi mai bine ce vrei și ce așteptări ai de la o relație”, a mărturisit Ioana State.

”Nu am renunțat și nu m-am îndepărtat niciodată de ideea de a construi o familie. Știu că asta va veni”, a adăugat aceasta.

Întrebată despre compromisuri, Ioana State a răspuns:

”Nu consider că am făcut compromisuri, dar uneori sunt prea permisivă cu unii oameni care nu merită. Cred că o sa fiu mai analitică”.