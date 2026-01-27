Prima pagină » Actualitate » Ce spune Ioana State despre relații. ”Acum mă prind mai repede dacă vreau sau nu să încerc cu cineva”

27 ian. 2026
Ioana State a  vorbit despre relații. ”Acum mă prind mai repede dacă vreau sau nu să încerc cu cineva” , a afirmat aceasta.

Ioana State s-a născut în comuna Dascălu din județul Ilfov. A ajuns în București după ce a intrat la liceu. Și-a dorit să devină cântăreață, însă a ajuns să facă stand-up comedy, fiind apreciată pentru umorul ei. Ioana State a participat la ”Asia Express 2024” alături de colegul și prietenul ei Mane Voicu. În ultima perioadă, Ioana State a trecut printr-o transformare de look. Aceasta a reușit să slăbească 17 kilograme în cinci luni.

Ioana State a vorbit despre relații și despre dorința de a-și întemeia o familie într-un interviu pentru revista Avantaje.

”Acum mă prind mai repede dacă vreau sau nu să încerc cu cineva, pentru că odată cu maturizarea înțelegi mai bine ce vrei și ce așteptări ai de la o relație”, a mărturisit Ioana State.

”Nu am renunțat și nu m-am îndepărtat niciodată de ideea de a construi o familie. Știu că asta va veni”, a adăugat aceasta.

Întrebată despre compromisuri, Ioana State a răspuns:

”Nu consider că am făcut compromisuri, dar uneori sunt prea permisivă cu unii oameni care nu merită. Cred că o sa fiu mai analitică”.

