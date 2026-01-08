Prima pagină » Actualitate » Ce spune Larisa Iordache despre relația cu soțul ei. ”Fiecare dintre noi avem nevoie”

Ce spune Larisa Iordache despre relația cu soțul ei. ”Fiecare dintre noi avem nevoie”

08 ian. 2026, 12:30, Actualitate
Ce spune Larisa Iordache despre relația cu soțul ei. ”Fiecare dintre noi avem nevoie”
Ce spune Larisa Iordache despre relația cu soțul ei

 Larisa Iordache, în vârstă de 29 de ani, a făcut declarații despre mariajul său. Fosta gimnastă a dat detalii din relația cu soțul său.

Larisa Iordache este una dintre cele mai titrate gimnaste din România și din lume.

Larisa Iordache a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Cristian Chiriță, chiar în prima zi a anului 2024. Cei doi s-au căsătorit civil în luna iunie a anului 2024. În același an, Larisa Iordache a devenit mămică pentru prima oară. Aceasta a adus pe lume o fetiță, Amira.

Fosta gimnastă a făcut declarații despre familia sa și despre relația cu partenerul de viață pentru spynews.ro.

Ce spune Larisa Iordache despre relația cu soțul ei. ”Mă bucur că comunicarea dintre noi este mult mai puternică și putem să ne ajutăm reciproc”

”Sinceră să fiu, ne împărțim activitățile cum putem mai bine. Petrecem mult timp în trei, dar mai avem și lucruri de făcut. Mă bucur că comunicarea dintre noi este mult mai puternică și putem să ne ajutăm reciproc, să avem și timpul nostru personal, pentru că fiecare dintre noi avem nevoie, pe lângă toate activitățile pe care le facem. Încercăm să facem tot ce este mai bine pentru noi, iar prin comunicare facem ca totul să fie bine”, a spus larisa Iordache.

Fosta sportivă a vorbit și despre eventualitatea de a deveni din nou mămică:

”Momentan cred că e puțin cam devreme să vorbesc despre asta. Avem planuri în desfășurare și încercăm să le luăm pe fiecare pas cu pas, pentru a putea să le facem pe toate foarte bine. Vrem să fim în viața Amirei, să nu lipsim nici măcar o secundă, mai ales cu planurile de pe margine pe care încercăm să le derulăm și să le facem frumoase, dar, în același timp, ne gândim pe viitor, când va vrea Bunul Dumnezeu”.

