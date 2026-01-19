Ce spune Mihai Trăistariu despre impozitul pentru apartamentele pe care le are la mare. ”Să vedem cât o să vină acum, mi-e și teamă”

Mihai Trăistariu, în vârstă de 49 de ani, este îngrijorat de impozitul pe care îl va avea de plătit pentru cele opt apartamente pe care le deține pe litoral.

Cântărețul face bani din spectacolele pe care le susține și de la evenimentele la care participă. De asemenea, are și afaceri în turism. Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoralul românesc, în Mamaia Nord, pe care vara le închiriază turiștilor.

Artistul a mărturisit, pentru click.ro, că este îngrijorat de impozitul pe care va trebui să-l plătească anul acesta pentru apartamentele de la mare.

Ce spune Mihai Trăistariu despre impozitul pentru apartamentele pe care le are la mare. ”În 2025, pentru fiecare dintre ele, am plătit cam 510 de lei impozitul plus salubrizarea”

”Mi-e și frică, o mă uit cu frică, zilele viitoare, când se vor afișa listele cu noile prețuri la impozitele pe case. Eu am 8 apartamente, într-unul locuiesc, iar pe celelalte le închiriez vara turiștilor. Toate sunt situate în Mamaia Nord-Năvodari. Anul acesta cred că o să plătesc dublu, față de anul trecut. În 2025, pentru fiecare dintre ele, am plătit cam 510 de lei impozitul plus salubrizarea. Deci, am plătit pentru toate peste 4.000 de lei. Să vedem cât o să vină acum, mi-e și teamă”, a declarat Mihai Trăistariu.

Artistul a spus și cât câștigă anual, dar și în ce îi investește:

”Câștig cam 100.000 de euro, anual, din muzică și din turism, dar, după ce plătesc ratele la bancă, taxele, impozitele, cărțile de muncă, la stat, și mai fac și niște reparații la garsoniere, rămân cu un profit curat de 20-30.000 de euro, bani de care aș putea să mă bucur, dar pe care îi reinvestesc, tot în turism. Mă tot gândesc și mă tot uit pe străzi, după o clădire, o vilă, ceva, din care să fac o pensiune sau un hotel. Mă tot gândesc de unde să fac rost de un milion de euro, ca să-mi fac un hotel, ca să bubui, în turism. Ar fi mai ușor, decât cu apartamentele. Aș avea și o recepție, ar fi mai simplu, și pentru mine și pentru turiști. Dacă nu fac rost de un milion de euro pentru un hotel, voi deschide, pentru început, o pensiune, la vreo 200-300.000 de euro”.