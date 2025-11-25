Ce taxe trebuie să plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025

Vânzarea unui apartament sau a unei case implică și pregătirea unor acte și achitarea unor taxe specifice. În anul 2025, procesul se poate finaliza rapid, în numai 3-4 zile în regim normal sau în 2 zile, în regim de urgență la orice notar public din România.

Astfel, primul document indispensabil este actul de proprietate asupra imobilului. Poate să fie un contract de vânzare-cumpărare, de donație, o sentință civilă definitivă și irevocabilă, un un titlu de proprietate sau un certificat de moștenitor obținut la notar și intabulat în cartea funciară.

Apoi, un alt document esențial este și certificatul fiscal, emis de Administrația Financiară unde se plătește impozitul anual pe imobil. Acest document atestă faptul că proprietarul nu are datorii către stat și trebuie solicitat pentru fiecare coproprietar, dacă este cazul. Actul acesta se poate obține prin depunerea unei cereri la registratura organului fiscal sau prin serviciul online “Spațiul privat virtual”, fiind emis în aproximativ 3 zile lucrătoare și având valabilitate până la sfârșitul lunii în care este eliberat.

Documentația cadastrală, realizată numai de un expert cadastral autorizat, este, de asemenea, obligatorie pentru autentificarea vânzării. Costurile variază între 700 și 1.000 de lei, în funcție de numărul de camere, la care se adaugă o taxă fixă de 120 de lei către Oficiul Cadastral și de Publicitate Imobiliară (OCPI). Termenul de eliberare este de circa 18 zile lucrătoare.

Extrasul de carte funciară se obține prin intermediul biroului notarial și este un act necesar autentificării actului de vânzare-cumpărare.

În plus, proprietarul trebuie să prezinte și certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat. Prețul mediu pentru apartamente este de circa 250 de lei, iar pentru case poate varia în funcție de suprafață și complexitate. În general, certificatul se eliberează în 24-48 de ore și are valabilitate de 10 ani.

Mai este necesară și prezentarea ultimei facturi și a chitanței aferente utilităților, ce dovedesc plata la zi, dar și, în cazul apartamentelor, adeverința emisă de asociația de proprietari/locatari, care conformă că nu există datorii pentru întreținere sau cheltuieli comune. Ea trebuie emisă în original, cu semnătura și ștampila oficială a asociației.

În ce privește plățile, Cumpărătorul plătește, de regulă, onorariul biroului notarial, calculat în funcție de valoarea locuinței. Taxa pentru eliberarea extrasului de carte funciară, de 40 de lei, poate fi suportată fie de vânzător, fie de cumpărător, în funcție de înțelegerea dintre părți, iar tariful de intabulare, reprezentând 0,15% din prețul vânzării, este achitat de obicei de cumpărător.

Proprietarul trebuie să plătească impozitul pe venit din tranzacția imobiliară. Dacă imobilul a fost deținut mai puțin de 3 ani, impozitul este de 3% din valoarea bunului, iar dacă a fost deținut mai mult de 3 ani, impozitul scade la 1%. Plata se efectuează la notar în ziua semnării contractului, iar notarul virează suma în contul statului până la data de 25 a lunii următoare.

