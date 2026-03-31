Cele 3 alimente pe care persoanele cu vârsta de peste 50 de ani ar trebui să le consume, potrivit specialiștilor în nutriție

Adăugarea acestor alimente în dieta zilnică ar putea face o diferență semnificativă în ceea ce privește bunăstarea, îndeosebi în cazul persoanelor care au vârsta de peste 50 de ani. Specialiștii în nutriție vin cu o serie de recomandări. Vezi mai jos.

De la vârsta de 50 de ani, organismul începe să experimenteze schimbări naturale care afectează metabolismul, masa musculară și sănătatea cardiovasculară, spun unii dintre experții medicali. Din acest motiv, specialiștii în nutriție și medicină preventivă subliniază importanța adaptării dietei la această nouă etapă a vieții. O dietă echilibrată poate ajuta la prevenirea bolilor cronice, la menținerea nivelului zilnic de energie și la îmbunătățirea calității vieții, scrie Larazon.es.

Unii dintre specialiștii în nutriție recomandă să fie adăugate 3 alimente în dieta zilnică, în cazul persoanelor care au vârsta de peste 50 de ani. Potrivit acestora, consumul alimentelor poate ajuta la întărirea oaselor, la protejarea inimii și la menținerea creierului activ.

Cele 3 alimente recomandate de specialiștii în nutriție

Primul aliment care se află pe această listă reprezintă somonul. Este recomandat îndeosebi persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, datorită conținutului său ridicat de acizi grași omega-3. Aceste grăsimi sănătoase ajută la reducerea inflamației, la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare și la reducerea riscului de boli precum colesterolul ridicat sau hipertensiunea arterială, scrie sursa citată. Includerea peștelui gras, cum ar fi somonul, în dietă de două sau trei ori pe săptămână poate ajuta la protejarea memoriei și a funcției creierului.

Un alt aliment recomandat este iaurtul natural. După vârsta de 50 de ani, riscul de pierdere a densității osoase crește. Acest aspect are loc în special la femei, după menopauză. Iaurtul este o sursă excelentă de calciu, un mineral esențial pentru menținerea unor oase puternice. În plus, conține probiotice, microorganisme benefice care ajută la menținerea unei microbiote intestinale sănătoase. Un sistem digestiv sănătos facilitează absorbția nutrienților și poate întări sistemul imunitar. Ar fi ideal, potrivit specialiștilor, să fie consumat iaurtul fără zahăr adăugat.

Nucile reprezintă un alt aliment pe care mulți specialiști în nutriție îl recomandă să fie adăugat în dieta de zi cu zi. Deși au un conținut ridicat de calorii, profilul lor nutrițional este foarte complet. Potrivit sursei citate, nucile oferă grăsimi sănătoase, proteine ​​vegetale, fibre și minerale precum magneziul și potasiul.

Autorul recomandă:

