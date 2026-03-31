Cele 3 alimente pe care persoanele cu vârsta de peste 50 de ani ar trebui să le consume, potrivit specialiștilor în nutriție

Adăugarea acestor alimente în dieta zilnică ar putea face o diferență semnificativă în ceea ce privește bunăstarea, îndeosebi în cazul persoanelor care au vârsta de peste 50 de ani. Specialiștii în nutriție vin cu o serie de recomandări. Vezi mai jos.

De la vârsta de 50 de ani, organismul începe să experimenteze schimbări naturale care afectează metabolismul, masa musculară și sănătatea cardiovasculară, spun unii dintre experții medicali. Din acest motiv, specialiștii în nutriție și medicină preventivă subliniază importanța adaptării dietei la această nouă etapă a vieții. O dietă echilibrată poate ajuta la prevenirea bolilor cronice, la menținerea nivelului zilnic de energie și la îmbunătățirea calității vieții, scrie Larazon.es.

Unii dintre specialiștii în nutriție recomandă să fie adăugate 3 alimente în dieta zilnică, în cazul persoanelor care au vârsta de peste 50 de ani. Potrivit acestora, consumul alimentelor poate ajuta la întărirea oaselor, la protejarea inimii și la menținerea creierului activ.

Cele 3 alimente recomandate de specialiștii în nutriție

Primul aliment care se află pe această listă reprezintă somonul. Este recomandat îndeosebi persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, datorită conținutului său ridicat de acizi grași omega-3. Aceste grăsimi sănătoase ajută la reducerea inflamației, la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare și la reducerea riscului de boli precum colesterolul ridicat sau hipertensiunea arterială, scrie sursa citată. Includerea peștelui gras, cum ar fi somonul, în dietă de două sau trei ori pe săptămână poate ajuta la protejarea memoriei și a funcției creierului.

Alimente care pot fi integrate în dieta zilnică

Un alt aliment recomandat este iaurtul natural. După vârsta de 50 de ani, riscul de pierdere a densității osoase crește. Acest aspect are loc în special la femei, după menopauză. Iaurtul este o sursă excelentă de calciu, un mineral esențial pentru menținerea unor oase puternice. În plus, conține probiotice, microorganisme benefice care ajută la menținerea unei microbiote intestinale sănătoase. Un sistem digestiv sănătos facilitează absorbția nutrienților și poate întări sistemul imunitar. Ar fi ideal, potrivit specialiștilor, să fie consumat iaurtul fără zahăr adăugat.

Nucile reprezintă un alt aliment pe care mulți specialiști în nutriție îl recomandă să fie adăugat în dieta de zi cu zi. Deși au un conținut ridicat de calorii, profilul lor nutrițional este foarte complet. Potrivit sursei citate, nucile oferă grăsimi sănătoase, proteine ​​vegetale, fibre și minerale precum magneziul și potasiul.

Citește și

FLASH NEWS AUR a lansat „Academia Politică”, unde membrii trebuie să urmeze cursuri pentru a candida la funcții publice. Cât costă un curs
18:09
AUR a lansat „Academia Politică”, unde membrii trebuie să urmeze cursuri pentru a candida la funcții publice. Cât costă un curs
INCIDENT Un agent de poliție din Argeș, cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor
17:50
Un agent de poliție din Argeș, cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor
SONDAJ DE OPINIE Jumătate din angajații români spun că au nevoie de un al doilea job pentru un trai decent
17:45
Jumătate din angajații români spun că au nevoie de un al doilea job pentru un trai decent
TEHNOLOGIE Meta a început să testeze Instagram Plus, serviciul pe bază de abonament plătit. Cât costă și ce oferă această aplicație premium cu funcții avansate
17:24
Meta a început să testeze Instagram Plus, serviciul pe bază de abonament plătit. Cât costă și ce oferă această aplicație premium cu funcții avansate
RETROSPECTIVĂ Care este compania aerienă din Europa cu cele mai multe bagaje pierdute, dar și cine reușește să evite cu succes aceste situații neplăcute
17:07
Care este compania aerienă din Europa cu cele mai multe bagaje pierdute, dar și cine reușește să evite cu succes aceste situații neplăcute
INFRASTRUCTURĂ Record istoric pe calea ferată din România. Un tren a parcurs distanța dintre Sighișoara și Simeria în doar 81 de minute
16:58
Record istoric pe calea ferată din România. Un tren a parcurs distanța dintre Sighișoara și Simeria în doar 81 de minute
Mediafax
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
Digi24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Cancan.ro
Vedeta din România care a șocat pe toată lumea când a postat asta! E de nerecunoscut!
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
Harta centurilor rutiere așteptate în România. Unde se construiesc cele mai spectaculoase variante ocolitoare
Mediafax
Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro
Click
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Sisteme fotovoltaice industriale: cum reduc companiile costurile cu energia electrică (P)
FLASH NEWS Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul de peste Prut, Alexandru Munteanu. Ce au discutat cei doi
18:21
Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul de peste Prut, Alexandru Munteanu. Ce au discutat cei doi
EXCLUSIV Tăriceanu o acuză pe Oana Țoiu de o “josnicie fără margini” în scandalul cu fiica lui Victor Ponta. Ce ar fi făcut dacă ar fi fost premier
18:18
Tăriceanu o acuză pe Oana Țoiu de o “josnicie fără margini” în scandalul cu fiica lui Victor Ponta. Ce ar fi făcut dacă ar fi fost premier
TURISM Orașul european de la malul mării, considerat constant unul dintre cele mai bune din lume. Aici sunt mai mulți turiști decât localnici
18:18
Orașul european de la malul mării, considerat constant unul dintre cele mai bune din lume. Aici sunt mai mulți turiști decât localnici
FLASH NEWS Tensiuni majore între Paris și Tel Aviv: Israelul suspendă toate achizițiile de armament din Franța
18:04
Tensiuni majore între Paris și Tel Aviv: Israelul suspendă toate achizițiile de armament din Franța
ULTIMA ORĂ Fiica lui Victor Ponta i-a făcut plângere Oanei Țoiu la Consiliulul pentru Combaterea Discriminării. Ce conține petiția
18:02
Fiica lui Victor Ponta i-a făcut plângere Oanei Țoiu la Consiliulul pentru Combaterea Discriminării. Ce conține petiția
FLASH NEWS Regele Charles va face prima vizită de SUA la sfârșitul lunii aprilie. Ce spune Trump de anunțul vizitei monarhului britanic
17:39
Regele Charles va face prima vizită de SUA la sfârșitul lunii aprilie. Ce spune Trump de anunțul vizitei monarhului britanic

