Ce va face Alessia Pop cu banii câștigați la ”Vocea României”. ”E un pas foarte important pentru mine”

Alessia Pop, câștigătoarea show-ului ”Vocea României” 2025, a spus ce are de gând să facă cu banii din marele premiul încasat în urma concursului.

Alessia Pop a fost desemnată câștigătoarea concursului ”Vocea României” 2025, de la Pro TV. Aceasta a făcut parte din echipa antrenată de Tudor Chirilă.

În urma câștigării competiției, Alessia Pop a primit un premiu în valoare de 100.000 de euro. Aceasta a spus, pentru revista Viva, ce își dorește să facă cu banii. De asemenea, tânăra artistă a vorbit și despre Tudor Chirilă, cel care i-a fost antrenor.

Ce va face Alessia Pop cu banii câștigați la ”Vocea României”. ”O mare parte din bani îi voi investi în muzica mea, în viitorul meu ca artist”

”Sunt foarte fericită că am avut șansa să câștig premiul și că visul meu a devenit realitate. O mare parte din bani îi voi investi în muzica mea, în viitorul meu ca artist, în tot ce înseamnă pregătire, creație și proiecte care mă ajută să cresc. E un pas foarte important pentru mine și cariera mea și abia aștept să văd ce-mi rezervă viitorul”, a declarat Alessia Pop.

”Viața mea s-a schimbat, într-adevăr, dar eu îmi doresc să rămân aceeași Alessia pe care o știu toți prietenii și colegii mei. Este o experiență nouă pe care o trăiesc cu multă recunoștință și nu cred că faima a avut vreun impact asupra caracterului meu”, a mai spus aceasta.

Alessia Pop a mărturisit că își dorește să colaboreze și pe viitor cu cel care i-a fost antrenor, Tudor Chirilă:

”Am discutat puțin cu Tudor referitor la viitorul meu artistic, acum că s-a încheiat această competiție. Sper și îmi doresc din tot sufletul să am șansa să colaborez cu el pe viitor”.