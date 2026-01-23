Ce va face Alessia Pop cu banii câștigați la ”Vocea României”. ”E un pas foarte important pentru mine”

Alessia Pop, câștigătoarea show-ului ”Vocea României” 2025, a spus ce are de gând să facă cu banii din marele premiul încasat în urma concursului.
Alessia Pop a fost desemnată câștigătoarea concursului ”Vocea României” 2025, de la Pro TV. Aceasta a făcut parte din echipa antrenată de Tudor Chirilă.
În urma câștigării competiției, Alessia Pop a primit un premiu în valoare de 100.000 de euro. Aceasta a spus, pentru revista Viva, ce își dorește să facă cu banii. De asemenea, tânăra artistă a vorbit și despre Tudor Chirilă, cel care i-a fost antrenor.
”Sunt foarte fericită că am avut șansa să câștig premiul și că visul meu a devenit realitate. O mare parte din bani îi voi investi în muzica mea, în viitorul meu ca artist, în tot ce înseamnă pregătire, creație și proiecte care mă ajută să cresc. E un pas foarte important pentru mine și cariera mea și abia aștept să văd ce-mi rezervă viitorul”, a declarat Alessia Pop.
”Viața mea s-a schimbat, într-adevăr, dar eu îmi doresc să rămân aceeași Alessia pe care o știu toți prietenii și colegii mei. Este o experiență nouă pe care o trăiesc cu multă recunoștință și nu cred că faima a avut vreun impact asupra caracterului meu”, a mai spus aceasta.
Alessia Pop a mărturisit că își dorește să colaboreze și pe viitor cu cel care i-a fost antrenor, Tudor Chirilă:
”Am discutat puțin cu Tudor referitor la viitorul meu artistic, acum că s-a încheiat această competiție. Sper și îmi doresc din tot sufletul să am șansa să colaborez cu el pe viitor”.