Cea mai ieftină insulă grecească, perfectă pentru o escapadă. Nu este vorba despre Corfu

Cea mai ieftină insulă grecească, perfectă pentru o escapadă. Nu este vorba despre Corfu

Plaje cu apă turcoaz, taverne care servesc fructe de mare, dar și alte motive pentru care insulele grecești sunt printre cele mai populare destinații de vacanță din Europa.

Pe măsură ce insulele emblematice cum ar fi Mykonos și Santorini se luptă cu turismul excesiv, călătorii caută explorarea locurilor mai puțin cunoscute, care se laudă cu aceeași frumusețe, dar mai puțină aglomerație, relatează Metro.co.uk.

Cea mai ieftină insulă grecească, perfectă pentru o escapadă

Printre ele se numără Cefalonia, recent încoronată drept „cea mai ieftină” dintre insulele grecești.

Aceasta este concluzia studiului recent realizat de TravelSupermarket, care susține că este mai accesibil să mergi în Cefalonia, pentru șapte nopți decât să vizitezi Creta, Corfu sau Mykonos.

Studiul a constatat că o excursie de o săptămână în Kefalonia costă în medie 690 de euro de persoană, pe baza prețurilor pentru un sejur între septembrie 2025 și martie 2026.

Prin comparație, costul mediu pentru Creta este de 890 de euro și pentru Corfu de 950 de euro.

Kefalonia (cunoscută și sub numele de Cefalonia) își ia numele de la Kephalos – primul rege al zonei în timpul paleoliticului.

La doar o oră și 45 de minute de zbor din România, cea mai mare dintre Insulele Ionice este uimitoare, cu munți de smarald, golfuri izolate și o populație de doar 36.000 de locuitori.

În ciuda dimensiunilor sale, acest mic paradis, adesea compart cu Caraibe, devine din ce în ce mai popular printre turiștii dispuși să se abată de la traseele turistice obișnuite.

