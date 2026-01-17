Prima pagină » Actualitate » Cea mai rece primăvară în România. Ninsori și viscol – anunță meteorologii EaseWeather

Cea mai rece primăvară în România. Ninsori și viscol – anunță meteorologii EaseWeather

17 ian. 2026, 08:08, Actualitate
Cea mai rece primăvară în România. Ninsori și viscol - anunță meteorologii EaseWeather
Cea mai rece primăvară în România / Sursa FOTO: EaseWeather

Românii trebuie să se aștepte la cea mai rece primăvară din ultimii ani. Sau, cum spunem noi, iarna se lasă greu plecată. Meteorologii EaseWeather avertizează că țara noastră se va confruntă cu o vreme friguroasă în lunile care vin – temperaturi și viscol sunt așteptate în multe regiuni.

Vor fi medii climatologice mult sub cele obișnuite pentru lunile martie și aprilie, plus ninsori repetate și episoade de viscol, mai ales în zonele montane și submontane, arată prognoza meteo pentru primăvară.

Unde va fi frig, la primăvară

În loc de vreme însorită și ghiocei, românii vor avea parte de fulgi de zăpadă, lapoviță și maxime care, în multe zile, abia vor depăși 5-7 grade Celsius. Practic, se anunță o primăvară care seamănă mai degrabă cu o prelungire a iernii.

La Brașov, de exemplu, prognoza EaseWeather pentru martie și aprilie 2026, ilustrată și în imaginile de mai jos, arată mai multe zile cu temperaturi scăzute, cer acoperit, precipitații mixte și chiar ninsori.

În luna martie, maximele diurne vor oscila frecvent între 3 și 7 grade Celsius, cu mai multe episoade de ninsoare și lapoviță, inclusiv după jumătatea lunii. Atunci, în mod normal, temperaturile ar fi trebuit să fie în creștere.

Nici aprilie nu va aduce schimbări semnificative, primele săptămâni fiind dominate de ploi reci, ninsori sporadice și valori termice care rar vor depăși 10-12 grade.

În fine, în luna mai, într-o singură zi, pe 23, se vor atinge 20 de grade Celsius. În rest, sunt așteptate ploi puternice, însoțite de descărcări electrice.

De altfel, meteorologii spun că orașele din zonele montane, cum sunt Brașov, Miercurea Ciuc, Petroșani sau Vatra Dornei, resimt cel mai puternic acest fenomen, însă primăvara va fi rece  în aproape toată țara.

De ce nu scăpăm de frig

Cel mai probabil, iarna se lasă greu dusă de la noi din țară din cauza persistenței maselor de aer polar, care blochează instalarea circulației de aer cald dinspre sud. Rezultatul acestui fenomen este o primăvară întârziată, cu impact direct asupra agriculturii, turismului și a vieții cotidiene.

La cum se prezintă prognoza acum, abia după jumătatea lunii mai vom avea temperaturi și ceva vreme de primăvară. Până atunci, românii trebuie să fie pregătiți pentru schimbări bruște de temperatură, ninsori la munte și vreme rece inclusiv în zonele joase.

Astfel, în 2026, primăvara va fi una atipică și dificilă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”

Vreme geroasă în România până la jumătatea lunii februarie. Cum arată prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
De ce știința rămâne cel mai bun motiv de optimism într-un început de an care se anunță greu
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Au trecut 18 ani de la ultima vizită al unui șef de stat al SUA în România. Nu putem vorbi de un parteneriat strategic”
07:30
Silviu Predoiu: „Au trecut 18 ani de la ultima vizită al unui șef de stat al SUA în România. Nu putem vorbi de un parteneriat strategic”
SPORT Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”
07:23
Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”
SPORT FCSB, învinsă de FC Argeș. Gigi Becali amenință: „Scapă lumea de mine”
07:11
FCSB, învinsă de FC Argeș. Gigi Becali amenință: „Scapă lumea de mine”
FLASH NEWS Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela
07:04
Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela
SCANDALOS Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
07:01
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
LIVE UPDATE Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul de liber schimb între țările Uniunii Europene și blocul sud american MERCOSUR, se parafează în Paraguay
07:00
Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul de liber schimb între țările Uniunii Europene și blocul sud american MERCOSUR, se parafează în Paraguay

Cele mai noi

Trimite acest link pe