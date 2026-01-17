Cea mai rece primăvară în România. Ninsori și viscol – anunță meteorologii EaseWeather

Românii trebuie să se aștepte la cea mai rece primăvară din ultimii ani. Sau, cum spunem noi, iarna se lasă greu plecată. Meteorologii EaseWeather avertizează că țara noastră se va confruntă cu o vreme friguroasă în lunile care vin – temperaturi și viscol sunt așteptate în multe regiuni.

Vor fi medii climatologice mult sub cele obișnuite pentru lunile martie și aprilie, plus ninsori repetate și episoade de viscol, mai ales în zonele montane și submontane, arată prognoza meteo pentru primăvară.

Unde va fi frig, la primăvară

În loc de vreme însorită și ghiocei, românii vor avea parte de fulgi de zăpadă, lapoviță și maxime care, în multe zile, abia vor depăși 5-7 grade Celsius. Practic, se anunță o primăvară care seamănă mai degrabă cu o prelungire a iernii.

La Brașov, de exemplu, prognoza EaseWeather pentru martie și aprilie 2026, ilustrată și în imaginile de mai jos, arată mai multe zile cu temperaturi scăzute, cer acoperit, precipitații mixte și chiar ninsori.

În luna martie, maximele diurne vor oscila frecvent între 3 și 7 grade Celsius, cu mai multe episoade de ninsoare și lapoviță, inclusiv după jumătatea lunii. Atunci, în mod normal, temperaturile ar fi trebuit să fie în creștere.

Nici aprilie nu va aduce schimbări semnificative, primele săptămâni fiind dominate de ploi reci, ninsori sporadice și valori termice care rar vor depăși 10-12 grade.

În fine, în luna mai, într-o singură zi, pe 23, se vor atinge 20 de grade Celsius. În rest, sunt așteptate ploi puternice, însoțite de descărcări electrice.

De altfel, meteorologii spun că orașele din zonele montane, cum sunt Brașov, Miercurea Ciuc, Petroșani sau Vatra Dornei, resimt cel mai puternic acest fenomen, însă primăvara va fi rece în aproape toată țara.

De ce nu scăpăm de frig

Cel mai probabil, iarna se lasă greu dusă de la noi din țară din cauza persistenței maselor de aer polar, care blochează instalarea circulației de aer cald dinspre sud. Rezultatul acestui fenomen este o primăvară întârziată, cu impact direct asupra agriculturii, turismului și a vieții cotidiene.

La cum se prezintă prognoza acum, abia după jumătatea lunii mai vom avea temperaturi și ceva vreme de primăvară. Până atunci, românii trebuie să fie pregătiți pentru schimbări bruște de temperatură, ninsori la munte și vreme rece inclusiv în zonele joase.

Astfel, în 2026, primăvara va fi una atipică și dificilă.

