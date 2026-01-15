Orașele din România în care ninge 13 zile la rând, începând de astăzi, potrivit meteorologilor Accuweather

Meteorologii Accuweather au întocmit prognoza meteo pentru luna ianuarie 2026, pentru toate orașele din România. Potrivit prognozei, urmează 13 zile consecutive cu ninsori și temperaturi scăzute în anumite localități din țară. Astfel de condiții meteorologice vor fi proeminente îndeosebi în nordul Moldovei. Iată mai jos prognoza.

În ultimele săptămâni, vremea a dat bătăi de cap multor cetățeni. Unii dintre români se confruntă cu un ger năprasnic în zonele montane, iar alții abia reușesc să se încălzească în apartamente. S-au înregistrat temperaturi negative de până la -20 de grade Celsius, a nins viscolit, iar vântul a suflat cu putere în mai multe zone din țară. La această oră, ANM are activate mai multe coduri galbene cu precipitații mixte, ceață, polei și vânt care viscolește și troienește zăpada deja depusă.

Accuweather: 13 zile consecutive de ninsori în mai multe orașe

Meteorologii Accuweather au emis prognoza pentru luna ianuarie 2026. Potrivit datelor furnizate de specialiști, vor urm 13 zile la rând, începând de azi, 15 ianuarie 2026, cu ninsori și valori termice scăzute. O astfel de vreme va fi, de exemplu, în Iași, precum și în alte orașe din nordul Moldovei.

Vremea joi, 15 ianuarie 2026: ninge. Temperatura maximă de -2 grade Celsius, temperatură minimă de -10 grade Celsius.

Vremea vineri, 16 ianuarie 2026: ninge. Temperatura maximă de -4 grade Celsius, temperatură minimă de -14 grade Celsius.

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026: ninge. Temperatura maximă de -7 grade Celsius, temperatură minimă de -14 grade Celsius.

Duminică, 18 ianuarie 2026: ninge. Temperatura maximă de -7 grade Celsius, temperatură minimă de -14 grade Celsius.

Luni, 19 ianuarie 2026: ninge. Temperatura maximă de -8 grade Celsius, temperatură minimă de -15 grade Celsius.

Marți, 20 ianuarie 2026: ninge. Temperatura maximă de -4 grade Celsius, temperatură minimă de -10 grade Celsius.

Ninsori la Iași, în următoarele zile

Miercuri, 21 ianuarie 2026: ninge. Temperatura maximă de 2 grade Celsius, temperatură minimă de -6 grade Celsius.

Joi, 22 ianuarie 2026: ninge. Temperatura maximă de 0 grade Celsius, temperatură minimă de -4 grade Celsius.

Vineri, 23 ianuarie 2026: ninge. Temperatura maximă de -3 grade Celsius, temperatură minimă de -7 grade Celsius.

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026: ninge. Temperatura maximă de -5 grade Celsius, temperatură minimă de -11 grade Celsius.

Duminică, 25 ianuarie 2026: ninge. Temperatura maximă de -9 grade Celsius, temperatură minimă de -13 grade Celsius.

Luni, 26 ianuarie 2026: ninge. Temperatura maximă de -10 grade Celsius, temperatură minimă de -15 grade Celsius.

Marți, 27 ianuarie 2026: lapoviță și ninsoare. Temperatura maximă de 2 grade Celsius, temperatură minimă de -3 grade Celsius.

Miercuri, 28 ianuarie 2026: Temperatura maximă de -3 grade Celsius, temperatură minimă de -10 grade Celsius.

Joi, 29 ianuarie 2026: Temperatura maximă de -3 grade Celsius, temperatură minimă de -10 grade Celsius.

Vineri, 30 ianuarie 2026: Temperatura maximă de -4 grade Celsius, temperatură minimă de -10 grade Celsius.

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026: Temperatura maximă de -3 grade Celsius, temperatură minimă de -10 grade Celsius.

