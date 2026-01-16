Prima pagină » Știri » Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”

Cristian Lisandru
16 ian. 2026, 10:38, Știri
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea se va răci mai ales în regiunile sudice și estice, iar în nordul și estul Moldovei local va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade.

În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) va fi ger în Moldova și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei Transilvaniei și Maramureșului.

„Până marți (20 ianuarie) vor fi nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 și -8 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -12 și -10 grade”, au precizat reprezentanții ANM într-o nouă informare meteorologică.

„Tendința este ca temperaturile nocturne să devină negative în toate zonele țării”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit ultimele informații despre evoluția vremii în România.

De interes este regimul termic. În acest sens, până la această seară, la ora 20:00, își menține valabilitatea un cod galben emis încă din dimineața zilei de ieri pentru partea de nord și de nord-est a Moldovei, unde temperaturile în cursul nopții precedente au coborât până la -17° iar astăzi se vor menține la -12 -10°.

  • Și în restul țării se va resimți treptat răcirea vremii după acest scurt interval din cursul zilei precedente, când temperaturile au fost ușor mai ridicate și ne așteptăm ca maximele zilei de astăzi să fie cuprinse în general între -12 și 6 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde va fi în continuare cer și cele mai ridicate prin partea de sud-vest a teritoriului.
  • În același timp, vor fi înnorări în vestul, centrul și în sudul țării, în rest un cer variabil și va mai ninge în Oltenia, în Carpați Meridionali, iar mai ales în următoarele ore, până spre orele prânzului, în Muntenia, inclusiv zona Capitalei, precum și în vestul Moldovei și zona Carpaților Oriental și posibil în zona Dobrogei.
  • În același timp, în Transilvania și în Carpații Occidental ne așteptăm și la precipitații mixte, iar în Banat, Crișana și pe alocuri în Maramureș va ploua.

În cursul zilei de astăzi vor fi și intensificări ale vântului în sudul Banatului, cu rafale de 40-60km/h iar la munte 70-80km/h precum și în zona litoralului și trecători prin Muntenia.

În Capitală, maxima estimată pentru ziua de astăzi este de minus 3 – minus 2°, iar în noaptea care urmează temperaturile vor fi foarte scăzute, în special în jumătatea nordică a Moldovei, unde se vor înregistra chiar și -19°.

Tendința este ca temperaturile nocturne să devină negative în toate zonele țării, chiar și pe timpul zilei, mai ales jumătatea estică a teritoriului, și local să fie ger, în special în Moldova”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

