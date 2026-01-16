Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea se va răci mai ales în regiunile sudice și estice, iar în nordul și estul Moldovei local va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade.
În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) va fi ger în Moldova și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei Transilvaniei și Maramureșului.
„Până marți (20 ianuarie) vor fi nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 și -8 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -12 și -10 grade”, au precizat reprezentanții ANM într-o nouă informare meteorologică.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit ultimele informații despre evoluția vremii în România.
„De interes este regimul termic. În acest sens, până la această seară, la ora 20:00, își menține valabilitatea un cod galben emis încă din dimineața zilei de ieri pentru partea de nord și de nord-est a Moldovei, unde temperaturile în cursul nopții precedente au coborât până la -17° iar astăzi se vor menține la -12 -10°.
În cursul zilei de astăzi vor fi și intensificări ale vântului în sudul Banatului, cu rafale de 40-60km/h iar la munte 70-80km/h precum și în zona litoralului și trecători prin Muntenia.
În Capitală, maxima estimată pentru ziua de astăzi este de minus 3 – minus 2°, iar în noaptea care urmează temperaturile vor fi foarte scăzute, în special în jumătatea nordică a Moldovei, unde se vor înregistra chiar și -19°.
Tendința este ca temperaturile nocturne să devină negative în toate zonele țării, chiar și pe timpul zilei, mai ales jumătatea estică a teritoriului, și local să fie ger, în special în Moldova”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
RECOMANDAREA AUTORULUI: