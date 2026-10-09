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Care este cel mai înfricoșător film din toate timpurile. O producție din 2026 a doborât recordul ritmului cardiac al spectatorilor

Care este cel mai înfricoșător film din toate timpurile. O producție din 2026 a doborât recordul ritmului cardiac al spectatorilor
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A fost desemnat cel mai înfricoșător film horror din toate timpurile. Clasamentul a fost stabilit în urma unui studiu care a monitorizat ritmul cardiac al spectatorilor și creșterea numărului de bătăi pe minut în timp ce urmăreau filme horror.

Proiectul Science of Scare, aflat acum în al șaptelea an, monitorizează pulsul a sute de voluntari care urmăresc ore întregi de filme horror în limba engleză, în timp ce poartă dispozitive de monitorizare a ritmului cardiac.

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Studiul științific stabilește un sistem de punctaj numit Scare Score, care combină atât ritmul cardiac (măsurat în bătăi pe minut – BPM), cât și variabilitatea ritmului cardiac (HRV – măsurată în milisecunde), care măsoară intervalul de timp dintre fiecare bătaie a inimii. Este luat în considerare și ritmul cardiac maxim, valoarea cea mai ridicată dovedindu-se un indicator important și contribuind la clasamentul general al celor mai înfricoșătoare filme horror, scrie Euronews.

Sursă foto: Shutterstock

Primele 20 cele mai înfricoșătoare filme, potrivit studiului

Anul acesta, 15 noi concurenți, printre care succesele Obsession și Backrooms, au concurat cu filmele horror preferate ale publicului, fără a reuși însă să intre în Top 20. Filmul horror paranormal Undertone, realizat de A24 și centrat pe un podcast, este, din punct de vedere științific, cel mai înfricoșător film din 2026 și ocupă poziția 33 în clasamentul general. Totuși, nu este cel mai înfricoșător din toate timpurile.

Cel mai important aspect al studiului din acest an este faptul că Resident Evil a doborât un record al sperieturilor bruște deținut de filmul care s-a menținut pe primul loc în ultimii patru ani – producția lansată în 2026 de Zach Cregger a înregistrat un vârf al ritmului cardiac de 134 BPM.

Ca reper general, ritmul cardiac normal în repaus atât pentru femeile adulte, cât și pentru bărbații adulți se situează, de regulă, între 60 și 100 de bătăi pe minut (valorile cele mai sănătoase fiind între 70 și 80).

Primul loc îi aparține în continuare filmului horror supranatural Sinister, din 2012, regizat de Scott Derrickson.

Filmul a crescut ritmul cardiac mediu al spectatorilor cu 34%, de la 64 la 86 BPM, iar în momentul său cel mai înfricoșător acesta a ajuns la 131 BPM. Combinația dintre șocurile bruște și teama persistentă i-a adus un Scare Score de 96/100.

Iată lista celor mai înfricoșătoare 20 de filme horror, potrivit studiului:

  1. Sinister

  2. Host

  3. Skinamarink

  4. Insidious

  5. The Conjuring

  6. Hereditary

  7. Smile 2

  8. Smile

  9. The Exorcism of Emily Rose

  10. Talk To Me

  11. Hell House LLC

  12. The Conjuring 2

  13. It Follows

  14. The Dark and the Wicked

  15. The Descent

  16. Paranormal Activity

  17. The Babadook

  18. A Quiet Place 2

  19. The Autopsy of Jane Doe

  20. Insidious 2

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