Cel mai norocos elev din România la Bacalaureat 2025. Ce a scris la istorie și la limba română acest tânăr din Bacău.

Cel mai norocos elev din România la Bacalaureat 2025

„Mi-a placut foarte mult, am avut noroc că am știut, Alexandru Ioan Cuza, am știut.

Peste 7,oo lejer, n-am cum să vă zic acum, să văd dacă am fost atent, n-am făcut o greșeală.

La început, că nu știam subiectele (n.r., la întrebarea dacă a avut sau nu emoții), după ce am văzut subiectele, n-am mai fost așa de emoționat.

La Română m-am descurcat , am avut noroc la subiectul 3 că o picat Harap Alb, nu pentru mine, pentru mai mulți și a fost destul de ok”, a declarat elevul.

SURSA FOTO: Plus TV Bacau

Pe platforma dedicată Bacalaureatului au fost postate subiectele și baremele de corectare pentru materiile de la a treia probă scrisă. Luni, 16 iunie 2025, are loc proba scrisă la Limba și Literatura Maternă. Apoi, la data de 20 iunie 2025 vor apărea rezultatele inițiale la această sesiune de Bacalaureat. La data de 30 iunie 2025, se vor afișa rezultatele finale la BAC 2025, sesiunea iunie.

„Conform datelor înregistrate și transmise de comisiile județene/comisia Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), sunt așteptați să participe circa 108.000 candidați (peste 94.400 de candidați din promoția curentă și peste 13.800 de candidați din seriile anterioare). Aceștia vor susține toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate”, transmite Ministerul Educației.

Linie TELVERDE pentru candidați

În zilele în care se desfășoară probele scrise, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați, între orele 8:00 – 16:00 (excepție face ziua de vineri, 13 iunie, când intervalul de funcționare este cuprins între orele 8:00 – 14:00), linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind organizarea/desfășurarea examenului.

