Celebrul medic Virgiliu Stroescu, supranumit și „apostolul alimentației sănătoase”, afirmă că prevenția cancerului prin nutriție se bazează pe consumul de alimente vii, bogate în enzime și fitonutrienti. Astfel, el pune un accent deosebit pe eliminarea produselor de origine animală și adoptarea unei diete vegetariene integrale.

Principalele alimente și grupe alimentare pe care dr. Stroescu le recomandă constant pentru protecția organismului:

Cruptele (Cruciferele)

Acestea sunt considerate „artileria grea” împotriva celulelor maligne, deoarece conțin substanțe numite glucozinolati care ajută la detoxifierea ficatului și la blocarea multiplicării celulelor canceroase.

exemple: broccoli, varză (mai ales varză roșie), conopidă, kale și ridichile.

Usturoiul și ceapa

Dr. Stroescu le numește „antibioticele și citostaticele naturale” ale grădinii. Acestea conțin compuși de sulf care nu doar că întăresc sistemul imunitar, dar pot induce apoptoza (moartea programată) a celulelor tumorale.

Fructele de pădure

Sunt campioane la capitolul antioxidanți (antocianine și acid elagic). Acestea protejează ADN-ul celulelor de stresul oxidativ, care este principala cauza a mutațiilor genetice.

exemple: afine, mure, zmeură și căpșuni.

Semințele de in și de dovleac

Sunt bogate în lignani și acizi grași Omega-3. Lignanii sunt fitoestrogeni care pot ajută la echilibrarea hormonală, fiind utili în special pentru prevenirea cancerelor dependențe de hormoni (precum cel de san sau de prostată).

Leguminoasele

Sunt surse excelente de fibre și acid folic. Fibrele sunt esențiale pentru sănătatea colonului, pentru că „mătură” toxinele și împiedică stagnarea acestora în intestin.

Exemple: Lintea, năutul, fasolea și bobul.

Roșiile (Gătite)

Sursă principala de licopen, un antioxidant extrem de puternic. Dr. Stroescu subliniază că licopenul devine mult mai bio-disponibil (ușor de absorbit), atunci când roșiile sunt gătite ușor, cu puțin ulei de măsline.

Autorul mai recomandă:

Raport OMS: Europenii beau până MOR. Alcoolul, principalul factor al tipurilor grave de cancer. Mii de decese anual

De ce este necesară o abordare multidisciplinară a pacienților oncologici