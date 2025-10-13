Prima pagină » Actualitate » Cum îți pregătești grădina pentru iernare. Pasul important pe care să-l faci în luna noiembrie, pentru a avea o plantație sănătoasă

13 oct. 2025, 14:03, Actualitate
Cum îți pregătești grădina pentru iernare / foto: colaj Envato

Iarna se apropie cu pași repezi, iar pregătirea grădinii în luna noiembrie este esențială, mai ales pentru a avea o plantație sănătoasă, lipsită de buruieni sau diverși dăunători. Florile, tufele, arborii și gazonul trebuie să „îmbrace” o protecție timpurie, pentru a nu fi afectate în următoarele luni. De aceea, există câteva detalii peste care nu ar trebui să treci cu vederea, pentru a avea o curte aranjată și protejată.

Pregătirea grădinii pentru iernare reprezintă un pas peste care nu ar trebui să treci cu vedere, mai ales dacă îți dorești ca aceasta să fie sănătoasă la primăvară, când natura revine la viață. Un pas important reprezintă asigurarea unor condiții favorabile pomilor fructiferi, inclusiv prin irigarea corespunzătoare a solului. Plantația pentru iernare trebuie să fie pregătită în fața intemperiilor, pentru a rezista.

Tratamentele fitosanitare sunt esențiale

După căderea frunzelor, sunt necesare efectuarea unor tratamente fitosanitare, pentru a apăra arborii în fața dăunătorilor și a posibililor boli. Aici intervine prima stropire albastră, când mugurii se află într-o stare adormindă, iar temperatura de afară nu este mai mică de 5 grade Celsius.

Horticultorii experimentați recomandă ca această primă stropire albastră să fie făcută în prima parte a zilei, pentru ca soluția să aibă timp să se usuce. De altfel, în funcție de natura arborilor, se impune și tăierea lăstarilor „bolnavi”.

Frunzele căzute și ramurile tăiate trebuie să fie adunate, pentru a nu risca formarea de larve. În cazul legumiculturii, grădinarii experimentați recomandă să se pregătească terenul în funcție de culturi. De exemplu, în cazul culturilor de toamnă (ceapă / usturoi verde / ceapă verde / usturoi), cele anterioare trebuie să fie distruse. Pentru producerea răsadurilor, trebuie să fie cernute amestecuri cu diverse materiale pe sol (turbă, nisip, mranita).

Pentru adepții viticulturii, fertilizarea cu gunoi de grajd ar fi necesară, o data la 3 sau 4 ani. Gunoiul de grajd se va administra toamna, în sol, pentru a ajuta la fertilizarea solului, arată botanistii.ro.

Sursă foto: colaj Envato

