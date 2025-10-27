Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au reacționat oamenii

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar majoritatea orașelor au început deja să decoreze. Primăriile sunt nerăbdătoare să împodobească străzile și piețele, iar anul acesta unii sunt mai ambițioși decât alții. În ultimii ani, Craiova conduce detașat atunci când vorbim despre decorațiuni festive, însă anul acesta alt oraș intră în cursă și cheltuie 800.000 de euro pentru decorațiunile de Crăciun.

Crăciunul de anul acesta se anunță unul cât se poate de festiv, asta pentru că primăriile investesc sume colosale în decorațiuni. Milioane de euro se vor duce pe iluminatul festiv, iar la acest capitol recordul este deținut de Constanța. Aici, primăria a aprobat un buget de 800.000 de euro, fără TVA.

Orașul din România care va cheltui 800.000 de euro pe decorațiunile de Crăciun

Anul acesta, Constanța vrea să se impună atunci când vine vorba despre Târgul de Crăciun și iluminatul festiv. Se vor face investiții masive, cum nu au fost în alți ani. Mai exact, este vorba despre aproape 800.000 de euro, fără TVA. Banii merg pe decorațiuni, însă constănțenii nu prea sunt entuziasmați.

Autoritățile din Constanța sunt decise să facă spectacol de Crăciun. Au fost alocate nu mai puțin de 3,8 milioane de lei pentru luminițe. Deși magia Crăciunului este așteptată de oameni, mulți nu văd cu ochi buni bugetul colosal.

„Nu, nu sunt ok, avem alte priorități. Multe alte chestii avem de făcut în afară de luminițe. Putem să investim în grădinițe, în creșe”, spune o mamă.

„Avem nevoie, dar nu așa multe. Sunt și alte nevoi. Nu la un buget așa de mare. Ceva așa, să-i bucure pe cei mici”, spune o bătrână.

„Scump, se puteau face și alte chestii, sincer, la banii ăștia”, crede un constănțean.

Cum stă situația în alte orașe

În Cluj-Napoca sau în Timișoara, administrațiile locale investesc anual aproximativ 1 milion de lei pentru închirierea și montarea luminițelor. La Suceava, Crăciunul este așteptat mai cumpătat, autoritățile au decis să folosească instalațiile de anii trecuți. Și aici este nevoie de un buget de reparații de 48.000 de euro.

„Vom repara cu resursă umană proprie tot ceea ce s-a deteriorat anul trecut. 48.000 de euro este procedura de achiziție pentru materialele de reparații. Suntem în procedură avansată de achiziție pentru iluminarea în mod diferit, mult mai elegant, a cel puțin doi brazi de Crăciun”, a declarat Dan Cușnir, viceprimar și purtător de cuvânt Primăria Suceava, potrivit BZI.

La Craiova, autoritățile vor să facă, din nou, spectacol așa că montarea luminilor stradale a început încă din vară. Costurile pentru decorațiunile stradale şi luminițe se ridică la un milion de lei, o parte din sumă fiind asigurată din sponsorizări.

Recomandările autorului: