Prima pagină » Actualitate » Celebra SPIOANĂ a lui Putin revine în atenția publică de la Kremlin și primește o nouă misiune

Celebra SPIOANĂ a lui Putin revine în atenția publică de la Kremlin și primește o nouă misiune

Bianca Dogaru
22 oct. 2025, 19:18, Actualitate
Celebra SPIOANĂ a lui Putin revine în atenția publică de la Kremlin și primește o nouă misiune

Fosta spioană rusă Anna Chapman, devenită celebră după ce a fost arestată în 2010 în Statele Unite, revine în prim-plan. Potrivit publicației The Sun, Chapman, acum în vârstă de 43 de ani și cunoscută sub numele Anna Romanova, a fost numită directoare a Muzeului Rus al Informațiilor, instituție aflată sub autoritatea Serviciului de Informații Externe. 

Profimedia

Muzeul este dedicat istoriei și „realizărilor” spionajului rusesc, cu accent pe operațiunile desfășurate împotriva țărilor occidentale. Chapman va coordona o echipă care include foști ofițeri SVR și istorici apropiați de Kremlin, proiectul fiind privit ca o inițiativă simbolică prin care regimul Putin glorifică serviciile secrete ruse.

Museum of Russian Intelligence / Profimedia

Arestată de FBI și expulzată într-un schimb de spioni

Anna Chapman a fost arestată în 2010 la New York, acuzată că făcea parte dintr-o rețea de spioni ruși. După câteva zile, a fost expulzată în Rusia în schimbul unor agenți americani, într-un episod care amintea de perioada Războiului Rece.

Agenta 007 din viața reală

În memoriile sale publicate anul trecut, Chapman s-a descris drept o „agentă 007 din viața reală”, afirmând că aspectul fizic și încrederea i-au fost cele mai importante arme.

Profimedia

După revenirea în Rusia, Anna s-a reinventat. A devenit prezentatoare tv, femeie de afaceri și influencer, dar și una dintre cele mai vizibile susținătoare ale lui Vladimir Putin.

Surse foto:  Mediafax foto / Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

VIDEO Atenție, șoferi. O femeie aruncă cu obiecte la intrarea în Pasajul Obor, direct pe mașinile aflate în mers
20:10
Atenție, șoferi. O femeie aruncă cu obiecte la intrarea în Pasajul Obor, direct pe mașinile aflate în mers
ACTUALITATE Spitalul privat din Constanța, unde o polițistă și-a pierdut viața după ce a născut, reacționează după acuzațiile ministrului Sănătății: „Se află deja în curs de remediere”
20:00
Spitalul privat din Constanța, unde o polițistă și-a pierdut viața după ce a născut, reacționează după acuzațiile ministrului Sănătății: „Se află deja în curs de remediere”
FOTO INCENDIU la un autocamion încărcat cu europaleți, în Beiuș
19:43
INCENDIU la un autocamion încărcat cu europaleți, în Beiuș
ULTIMA ORĂ Cursa pentru București intră în linie dreaptă: mâine, Guvernul Bolojan declanșează oficial organizarea alegerilor pe 7 decembrie
19:03
Cursa pentru București intră în linie dreaptă: mâine, Guvernul Bolojan declanșează oficial organizarea alegerilor pe 7 decembrie
SHOWBIZ Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Cum se simte după operație
18:46
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Cum se simte după operație
EXCLUSIV Val de scrisori către Bolojan de la primari: „Vom îngheța cu toții la propriu. 4.309 apartamente nu au apă caldă și căldură.” Solicitarea edilului din Dâmbovița a lăsat rece Guvernul
18:06
Val de scrisori către Bolojan de la primari: „Vom îngheța cu toții la propriu. 4.309 apartamente nu au apă caldă și căldură.” Solicitarea edilului din Dâmbovița a lăsat rece Guvernul
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să fie atenți părinții
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Originile surprinzătoare ale nativilor americani, dezvăluite prin studierea ADN-ului