Celebra SPIOANĂ a lui Putin revine în atenția publică de la Kremlin și primește o nouă misiune

Fosta spioană rusă Anna Chapman, devenită celebră după ce a fost arestată în 2010 în Statele Unite, revine în prim-plan. Potrivit publicației The Sun, Chapman, acum în vârstă de 43 de ani și cunoscută sub numele Anna Romanova, a fost numită directoare a Muzeului Rus al Informațiilor, instituție aflată sub autoritatea Serviciului de Informații Externe.

Muzeul este dedicat istoriei și „realizărilor” spionajului rusesc, cu accent pe operațiunile desfășurate împotriva țărilor occidentale. Chapman va coordona o echipă care include foști ofițeri SVR și istorici apropiați de Kremlin, proiectul fiind privit ca o inițiativă simbolică prin care regimul Putin glorifică serviciile secrete ruse.

Arestată de FBI și expulzată într-un schimb de spioni

Anna Chapman a fost arestată în 2010 la New York, acuzată că făcea parte dintr-o rețea de spioni ruși. După câteva zile, a fost expulzată în Rusia în schimbul unor agenți americani, într-un episod care amintea de perioada Războiului Rece.

Agenta 007 din viața reală

În memoriile sale publicate anul trecut, Chapman s-a descris drept o „agentă 007 din viața reală”, afirmând că aspectul fizic și încrederea i-au fost cele mai importante arme.

După revenirea în Rusia, Anna s-a reinventat. A devenit prezentatoare tv, femeie de afaceri și influencer, dar și una dintre cele mai vizibile susținătoare ale lui Vladimir Putin.

