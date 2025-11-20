Polițiștii și procurorii au anunțat deschiderea unui dosar penal în care se fac cercetări în rem în cazul camionului încărcat cu armament depistat la Vama Albița. DIICOT anunță că la Serviciul Teritorial Iași a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată, publică Mediafax.

Incidentul a avut loc în jurul orei 01:30, când un cetățean din Republica Moldova a ajuns la punctul de trecere a frontierei cu un camion care tracta o remorcă tip container. La control, șoferul a declarat că transportă „elemente metalice”. În urma scanării camionului, imaginile au ridicat suspiciuni majore. Conform surselor citate, în interior s-ar fi aflat componente ce ar putea include chiar lansatoare de rachete. Conform documentelor, destintarul era un beneficiar din Israel.

Cercetările sunt făcute de DIICOT împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

Camionul care transporta arme de foc și lansatoare de rachete a fost descoperit în urma unei suspiciuni a vameșului moldovean. Incidentul s-a produs în noaptea de miercuri spre joi la punctul de trecere Leușeni-Albița dintre Republica Moldova și România.

