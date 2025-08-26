Cetățenii români au cheltuit mai mulți bani la jocurile noroc, în primele 6 luni ale anului 2025. Ce arată datele INS despre cheltuielile de cazare

Cetățenii români au cheltuit mai mulți bani la jocurile noroc, în primele 6 luni ale anului 2025, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Datele oficiale arată că suma respectivă depășește totalul cheltuielilor de cazare din toată țara, tot în perioada ianuarie – iunie 2025.
În primele 6 luni ale acesti an, datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că cetățenii români au cheltuit mai mulți bani la jocurile noroc decât pe cazare, la nivel național. În acest sens, potrivit datelor INS, cetățenii români au jucat circa 5,5 miliarde de lei la astfel de jocuri de noroc – loterii, pariuri sportive, cazinouri online.
Datele arată că în România, la jocurile de noroc online, cetățenii cheltuie 3,1% din cifra care se joacă pe plan mondial, deși țara noastră reprezintă 0,33% din economia globală. Florian Neagu, director general adjunct direcţia de stabilitate, BNR, în 2024, atrăgea atenția asupra situației potrivit căreia cetățenii români sunt mult mai activi la jocurile de noroc, arată HotNews.
Cica 5,5 miliarde de lei au fost cheltuite de cetățenii români la jocurile de noroc, în primele 6 luni ale lui 2025. Datele furnizate de INS arată că cetățenii au fost mai cheltuitori în privința acestei ramuri, iar suma depășește totalul cheltuielilor de cazare a turiștilor în hotelurile din România. Cheltuielile de cazare au fost estimate la 5 miliarde de lei, în intervalul ianuarie – iunie 2025. Anul trecut, în aceeași perioadă (ianuarie-iunie), s-au cheltuit circa 6,2 miliarde de lei.
Conform sursei citate, alte țări din Europa au efectuat estimări ale cheltuielilor cetățenilor în industria jocurilor de noroc.
Sursă foto: colaj Shutterstock (rol ilustrativ)