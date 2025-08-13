Câștigul salarial mediu net din România a ajuns, în luna iunie 2025, la 5.539 lei, în creștere cu 31 lei față de luna mai, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică.

Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.246 lei, cu 59 lei mai mult decât în luna precedentă. Cele mai mari salarii s-au înregistrat în industria petrolului (12.656 lei) și sectorul IT (11.957), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (3.367 lei) și industria textilă (3.442 lei).

Comparativ cu luna iunie a anului trecut, câștigul salarial mediu net este mai mare cu 7%. Creșterile au fost determinate de prime ocazionale, realizări mai mari de producție și reducerea numărului de angajați cu venituri sub mediu în anumite domenii. Cele mai mari avansuri s-au înregistrat în activități de editare (+10,7%) și industria auto (+10,1%).

Au fost înregistrate creșteri și în alte activități de servicii, precum fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea băuturilor și activități de producție cinematografică, video, înregistrări audio și activități de editare muzicală.

Pe de altă parte, scăderi ale salariului mediu net față de luna mai au fost raportate în tranzacții imobiliare, transport naval și producția de energie, iar în sectorul bugetar cele mai mari diminuări s-au înregistrat în învățământ (-4,2%).

Sursa foto: Profimedia

