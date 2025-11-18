CFR Cluj nu va fi depunctată. De unde a făcut rost de bani Ioan Varga și ce datorii a plătit pe loc

CFR Cluj trăiește periculos în această perioadă. PROSPORT.RO a scris săptămâna trecută că fosta campioană a României risca să fie depunctată din cauza datoriilor către jucători și angajații clubului. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat și se pare că patronul Ioan Varga a făcut rost de bani, iar gruparea din Gruia nu va mai fi depunctată.

Cel puțin, pentru momentul, apele s-au mai liniștit, iar cerul a devenit senin deasupra cantonamentului celor de la CFR Cluj.

„În câteva zile plătim tot”

Din informațiile obținute de Prosport, clujenii au primit termen până joi să își achite datoriile, dacă vor să evite depunctarea. O astfel de măsură disciplinară ar complica și mai mult situația din clasament a formației, însă patronul Varga dă asigurări că lucrurile sunt ca și rezolvate.

CFR Cluj a fost reclamată la comisiile FRF de către agentul de jucători Cătălin Sărmășan, care a acuzat neplata unei datorii provenite dintr-un transfer. O decizie va fi dată pe 20 noiembrie, conform termenului stabilit de Camera de Soluționare a Litigiilor.

Se pare că și Virgiliu Postolachi, ex-atacant la CFR, ar fi reclamat plata unor salarii restante.

„În câteva zile plătim tot. O să vadă toată lumea care vrea să ne strice imaginea. Nu se va ajunge la depunctare. În fiecare zi am achitat din datorii. Văd că se dorește doar să ni se strice imaginea. O să vadă toată lumea că în câteva zile plătim tot. Am rezolvat toate litigiile în ultimele zile”, dă asigurări patronul Ioan Varga, într-o declarație acordată în exclusivitate celor de la PROSPORT.RO.

De unde face rost de bani Varga

Potrivit sursei citate, clubul din Gruia avea, la începutul lunii, datorii de peste un milion de euro. În acest moment, mai sunt de achitat doar vreo 600.000.

Finanțatorul fostei campioane trebuie să mai rezolve și problema salariilor restante către actualii jucători, pe lângă datoria menționată. Se aude că fotbaliștii antrenați de Daniel Pancu ar mai avea de primit două salarii.

Ratarea calificării într-o grupă din cupele europene a complicat situația financiară de la CFR. Patronul Ioan Varga se baza pe banii de la UEFA, lucru recunoscut chiar de președintele Iuliu Mureșan.

„Este o primă chestie care va fi în jurul datei de 15-20 noiembrie. Toate sunt rezolvabile, de aceea v-am spus că nu e chiar așa neagră situația, cum mai spun unii și alții. În primul rând, când am venit la club, doar aia m-a interesat, situația financiară”, a spus „Doctorul” Mureșan.

Dacă e să dăm crezare presei kosovare, CFR Cluj îl va vinde în Ucraina pe Lindon Emerllahu. Metalist Harkov pune pe masă 1,8 milioane de euro, sumă cu care patronul Ioan Varga ar fi de acord.

