CFR Cluj, la un pas să fie depunctată de FRF din cauza datoriilor. Prima reacție a patronului Ioan Varga

„Bomba” dimineții în fotbalul românesc a detonat-o PROSPORT.RO: CFR Cluj este la doar un pas distanță de o depunctare drastică în campionat! FRF ia în considerare această măsură din cauza problemelor financiare ale clubului din Gruia, îndatorat către jucători și terți. Patronul Ioan Varga a reacționat imediat.

CFR Cluj este departe de situația din urmă cu doar câțiva ani, când domina Liga 1 atât sportiv, cât și financiar.

De la 5 campionate la rând la colaps financiar

Cinci campionate consecutive a cucerit CFR Cluj, o performanță pe care doar Steaua București o mai reușea, pe vremuri. Echipa a jucat în cupele europene atingând cu regularitate fazele grupelor.

Pentru toate aceste rezultate, clubul a fost răsplătit financiar, milioane de euro intrând în conturi de la UEFA, sponsori și drepturi tv.

Cu toate acestea, CFR a ajuns, pe final de 2025, în pragul colapsului financiar. Sunt datorii uriașe la jucători, angajații clubului și către terțe părți, iar acum Federația Română de Fotbal are în vedere sancționarea grupării „alb-vișinii” pe linie sportivă. Mai exact, scrie ProSport, clubul CFR Cluj a fost luat în vizor de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, care plănuiește să-i aplice o pedeapsă de două puncte penalizare.

Într-o primă reacție pe marginea acestui subiect, oferită ProSport, Ioan Varga a confirmat informațiile dezvăluite de colegii noștri. De asemenea, omul de afaceri a transmis că rămâne optimist, iar în perioada următoare CFR Cluj se va redresa, din punct de vedere financiar.

Varga este sigur că, în final, nu se va ajunge ca FRF să aplice o astfel de sancțiune formației sale.

Varga, executat silit

Proprietarul vicecampioanei României trece prin cea mai dificilă perioadă de până acum, fiind executat silit și forțat să-și vândă un complex de lux din Cluj, evaluat la aproape 4.000.000 de euro.

Astfel, zvonurile care circulau în fotbalul românesc privind problemele financiare avute de Varga sunt confirmate acum, după ce un complex de lux deținut de firma NEVA Construct Invest SRL, în care boss-ul lui CFR este implicat, a fost scos la licitație de un executor judecătoresc.

Evaluat la aproape 4 milioane de euro, imobilul este situat pe strada Cometei din Cluj și reprezintă garanția (ipotecă imobiliară) unui împrumut contractat în 2019. Cum sumele datorate nu au fost achitate, proprietatea a intrat în procedura de executare silită.

Licitația este programată pentru 26 noiembrie, ora 12:00, iar Nelu Varga nu are voie să participe nici direct, nici prin intermediari.

Executorul judecătoresc a scos la licitație un teren intravilan de 4.760 mp, un corp de clădire cu 4 niveluri (225 mp) și un corp de clădire cu 5 niveluri (482 mp).

Complexul funcționa ca ansamblu de lux și includea, potrivit surselor locale, atât o vilă, cât și facilități de tip hotelier, fiind una dintre investițiile importante ale patronului CFR Cluj.

CFR Cluj, probleme și în Liga 1

Formația antrenată de Daniel Pancu nu o duce bine nici în campionat. Are doar 16 puncte după tot atâtea etape și ocupă locul 12 în Superliga.

Ținând cont de situația actuală, dar și de posibilitatea ca echipa să fie depunctată, nu-i de mirare că în Gruia există temerea că CFR nu va prinde play-off-ul, ceea ce ar reprezenta o contraperformanță imensă.

