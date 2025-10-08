Ciclonul Barbara a stârnit furtună POLITICĂ în Capitală. Cristian Ghinea îl ironizează pe Stelian Bujduveanu: „Gigel Viteazu”

Senatorul USR Cristian Ghinea a lansat un atac ironic la adresa lui Bujduveanu, acuzând o „operațiune mediatică” orchestrată pentru a-l promova pe primarul interimar în plină perioadă pre-electorală.

„Adevărul e că aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna. Dar statul profund pornise operațiunea de „hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti”. Şi i-au presat pe toți din stat pe decizie, cu sloganul: îți asumi tu dacă totuşi e rău? Aşa că băiatul cu freză fixă de îl vor PSD şi aripa Thuma anti-Bolojan din PNL primar a fost aseară la toate televiziunile USL pe post de Gigel Viteazu. Acum a dispărut.”

USR: „Nu a existat un temei real pentru închiderea școlilor”

USR a criticat dur decizia autorităților de a suspenda cursurile în Capitală și în județul Ilfov, susținând că nu a existat o bază științifică solidă, ci mai degrabă o suprareacție politică. Deputatul și președintele partidului, Cătălin Drulă, a afirmat că datele meteo nu justificau o asemenea măsură drastică, acuzând administrația locală de „obsesie pentru imagine”.

„Pe rularea de ieri dimineață a modelului european de prognoză (ECMWF), atât cantitatea totală de apă prognozată (50-60l/mp), cât și lipsa vântului puternic, indicau că va fi o zi obișnuită de toamnă ploioasă azi în București,” a scris Drulă pe Facebook.

Liderul USR a mai spus că închiderea școlilor a afectat sute de mii de familii, iar decizia a subminat încrederea populației în viitoarele avertizări meteo.

„Sute de mii de familii au fost afectate de o supra-reacție, determinată mai ales de sensibilitatea politică a viceprimarului Bucureștiului, care a preluat temporar atribuțiile de primar. Victimele aici nu sunt doar copiii și părinții din București și Ilfov, ci mai ales încrederea viitoare a oamenilor în astfel de avertizări.”

Reacția lui Bujduveanu: „Nu am decis singur”

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a răspuns criticilor afirmând că nu a luat decizia de unul singur, ci cu votul prefectului municipiului București, Andrei Nistor (USR), în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență.

„Măsurile au fost luate pe baza unei avertizări oficiale de Cod Roșu. Siguranța elevilor și a profesorilor este prioritară. Nu am luat decizia singur, ci în urma consultării cu toate instituțiile responsabile, inclusiv cu prefectul Capitalei,” a declarat Bujduveanu.

Totuși, controversa a fost alimentată chiar și în interiorul PNL, unde Ciprian Ciucu a sugerat că decizia „a fost mai degrabă un exercițiu de imagine decât o necesitate reală”.

