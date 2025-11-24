Prima pagină » Actualitate » De ce este recomandat să luăm CINA mai devreme în sezonul rece. Cum ne influențează sănătatea ora la care luăm masa

24 nov. 2025, 15:00, Actualitate
De ce este recomandat să luăm CINA mai devreme în sezonul rece. Cum ne influențează sănătatea ora la care luăm masa
De ce este recomandat să luăm cina mai devreme în sezonul rece / foto cu caracter ilustrativ, sursa: Shutterstock

Ritmul biologic și modul în care ne hrănim este influențat de anotimp, iar venirea iernii și scăderea duratei zilei aduc schimbări pentru mulți dintre noi. Specialiști citați de The Conversation atrag atenția că ora la care luăm cina poate avea un impact important asupra stării de sănătate.

Și asta, cu precădere în sezonul rece.

Ce este crononutriția

Organismul uman funcționează în baza unui ciclu zilnic de 24 de ore, cunoscut ca ritm circadian. Ritmul circadian coordonează numeroase procese fiziologice și este influențat mai ales de alternanța lumină-întuneric.

Cum pe timpul iernii lumina naturală este mai puțină, și metabolismul devine mai lent.

Dar cercetări aprofundate din domeniul crononutriției au arătat că nu doar calitatea alimentelor contează, ci și momentul din zi în care le consumăm. Iar concluzia specialiștilor este simplă: cu cât programăm mai devreme mesele, cu atât beneficiile sunt mai importante.

De exemplu, un studiu menționează faptul că persoanele care au luat cina la ora 22:00 au înregistrat niveluri ale glicemiei cu 20% mai mari și au ars cu 10% mai puține grăsimi comparativ cu cele care au mâncat ultima masă la ora 18:00.

Concluzia nu poate fi decât una singură: cina servită la o oră mai devreme are numeroase beneficii, scrie The Conversation. Iată o parte dintre acestea:

  • un control mai bun al greutății;
  • tensiune arterială mai echilibrată;
  • niveluri reduse ale glicemiei și colesterolului.

În schimb, mâncatul la ore târzii, înainte de culcare, crește riscul de obezitate și poate favoriza tulburările metabolice.

Ritmul biologic, influențat de venirea iernii

Am spus că zilele scurte și lipsa luminii naturale afectează reglarea ritmului circadian. Studiile de specialitate au demonstrat că expunerea redusă la lumină scade nivelul de serotonină, iar asta duce la oboseală, schimbări de dispoziție sau chiar la tulburarea afectivă sezonieră (TAS).

În multe astfel de situații, unii oameni tind să amâne cina pentru ore cât mai târzii sau să mănânce mai mult. Ambele obiceiuri perturbă metabolismul și somnul.

Pentru a susține ritmul organismului în anotimpul rece, medicii specialiști vine cu următoarele sfaturi de urmat:

  • servirea cinei mai devreme, ideal între 17:30 și 19:00;
  • un mic dejun și un prânz mai consistente;
  • adaptarea activității fizice în funcție de orarul meselor;
  • menținerea unui program stabil pentru mese;
  • monitorizarea propriului corp și ajustarea orelor de masă, după necesități.

Trebuie reținut faptul că programul de muncă, nivelul de activitate fizică sau eventualele probleme de sănătate pot influența ora optimă pentru cină. Să luăm ca exemplu sportivii care se antrenează seara, în cazul lor este necesară o masă mai târzie.

În schimb, în cazul persoanele sedentare, acestea pot câștiga mult dintr-o cină luată mai devreme și ușoară.

