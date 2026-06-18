Șefa Parlamentului European, mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan. Ce a transmis Roberta Metsola după discuția cu premierul demis

Șefa Parlamentului European a venit cu un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan. Într-o postare făcută pe platforma X, Roberta Metsola a transmis că a purtat o discuție cu premierul demis al României despre prioritățile Europei, provocările globale și calea către o Europă mai puternică.

„Mă bucur că am vorbit cu prim-ministrul român, Ilie Bolojan, în această după-amiază. Am discutat despre prioritățile Europei, provocările globale cu care ne confruntăm și calea către o Europă mai puternică și mai rezistentă”, a transmis Roberta Metsola pe platforma X.

Ilie Bolojan, susținut de Președintele PPE

Tot în cursul zilei de astăzi, 18 iunie, Manfred Weber și-a prezentat susțierea pentru Bolojan. Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, din care face parte PNL, a anunțat că a avut o convorbire telefonică cu fostul premier, căruia i-a transmis aprecierea sa pentru politicile promovate de Guvern și a procesului de modernizare a României.

„Mi-am început ziua cu o convorbire excelentă cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan.

I-am mulțumit din nou pentru politicile clare pe care le implementează în Guvern și am discutat despre situația politică din România. România trebuie să-și continue calea reformelor și modernizării. Aceasta este ceea ce așteaptă cetățenii, aceasta este ceea ce va face România mai puternică în viitor și aceasta este ceea ce Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal se angajează să realizeze.