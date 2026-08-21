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Cine este femeia care a injectat acid hialuronic unei adolescente într-un salon clandestin din Oradea. A fost reținută de polițiști

Cine este femeia care a injectat acid hialuronic unei adolescente într-un salon clandestin din Oradea. A fost reținută de polițiști
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Femeia care a injectat acid hialuronic unei adolescente într-un salon clandestin din Oradea a fost reținută de oamenii legii, joi, 20 august. Tot în cursul aceleiași zile, polițiștii au făcut percheziții la domiciliul femeii și în două autoturisme.

Polițiștii din Bihor au identificat-o și reținut-o pe femeia care i-ar fi injectat acid hialuronic în buze unei adolescente. Procedura ar fi avut loc într-un salon clandestin din Oradea. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și este cercetată pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Pe 14 august, în casa sa din municipiul Oradea, femeia i-ar fi efectuat unei adolescente o procedură estetică invazivă, însă fără să aibă calificare.

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„Din cercetările efectuate a rezultat că, la data de 14 august a.c., într-un spațiu din municipiul Oradea, care nu figurează în evidențele autorității sanitare competente, femeia ar fi efectuat, unei alte femei, o procedură estetică invazivă, constând în injectarea buzelor cu acid hialuronic, fără a avea pregătirea sau calificarea necesară în acest sens”, se arată în informare.

Anchetatorii au ridicat mai multe probe în urma perchezițiilor, iar la operațiune au participat criminaliști și luptători SAS Bihor. Cercetările sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități a femeii.

Cine este orădeanca reținută de polițiști

Femeia reținută ar fi Corina-Nicoleta Dărăban, în vârstă de 55 de ani, potrivit Bihoreanul. Este economistă și a lucrat în trecut ca asistentă medicală. Ulterior, a fost consilier superior la Curtea de Apel Oradea. Aceasta ar fi amenajat salonul la parterul vilei sale din Oradea, acolo unde ar fi fost realizată procedura estetică asupra adolescentei. Presa locală relatează că femeia ar fi fost asociată în mai multe firme și ar fi deținut un PFA. Una dintre societăți avea ca obiect de activitate întreținerea corporală. Potrivit informațiilor citate, nicio formă de organizare nu îi permitea să efectueze proceduri medicale injectabile.

Deși a lucrat ca asistentă medicală și a urmat mai multe cursuri, Dărăban nu avea specializarea și dreptul de practică necesare pentru astfel de proceduri. Polițiștii susțin că aceasta a injectat acid hialuronic fără pregătirea sau calificarea necesară. Potrivit surselor Bihoreanul, femeia ar fi declarat că făcea ocazional injectări cu acid hialuronic. Activitatea nu era autorizată, iar banii încasați nu ar fi fost fiscalizați. Polițiștii au ridicat calculatoare și dispozitive de stocare și vor fi verificate pentru identificarea altor persoane care ar fi apelat la astfel de proceduri.

Adolescenta a ajuns la spital

De altfel, adolescenta care a fost injectată cu acid hialuronic a ajuns la spital, în noaptea de 15 spre 16 august. Adolescenta a suferit o ischemie acută la buza superioară, iar circulația sângelui a fost grav afectată, existând riscul de necroză. Ea a primit tratament de urgență și a fost ulterior externată.

Procedura a avut loc într-un salon amenajat într-o locuință. Spațiul era promovat pe rețelele sociale, dar nu avea autorizație sanitară pentru astfel de intervenții. Polițiștii s-au sesizat din oficiu pe 17 august, iar DSP Bihor a început verificările.

Sursă foto: Shutterstock

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