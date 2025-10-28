Senatorul PSD Daniel Zamfir, cere DEMISIA lui Bolojan, după ce a numit-o ca vicepremier pe Oana Gheorghiu: „Afectează relația României cu SUA”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a spus într-o emisiune la Antena 3, că Ilie Bolojan trebuie să se retragă din funcție în urma numirii controversate a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.

Senatorul a dezvăluit că Ilie Bolojan ar fi știut de abordările Oanei Gheorghiu vizavi de președintele SUA și, cu toate acestea, a propus-o numărul doi în Guvernul condus de el.

„Afectează relația României cu SUA. Este un afront adus Statelor Unite. Ilie Bolojan o cunoștea”, a declarat Daniel Zamfir. „Bolojan a numit-o la ANMCS (Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate) pe Gheorghiu”, a mai adăugat Zamfir.

După ce premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier, au ieșit la iveală o serie de postări pe social-media, în care aceasta adresa jigniri președintelui SUA, Donald Trump dar și a lui J.D. Vance.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter

mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare.

Este incredibil prin ce trece Володимир зеленський, Volodimir Zelenski este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”, a scris Oana Gheorghiu la acea vreme.

Aceasta a menționat despre Donald Trump că ar avea „un caracter mizerabil”, referindu-se la întâlnirea tensionată dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump și J.D. Vance la Casa Albă în luna februarie.